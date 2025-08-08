4 detenidos en Albondón por cultivar marihuana en una gran finca con venta al por mayor

Agentes de la Policía Nacional junto con personal adscrito a la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril han detenido a cuatro varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas al ser los responsables y cuidadores de una plantación de más de 3.000 plantas ubicada en un invernadero situado dentro de una finca de la localidad de Albondón. El terreno, de casi 13.000 metros cuadrados, albergaba en su interior dicho invernadero que ocupaba casi la mitad del espacio, además de tener un edificio anexo que hacía a su vez de vivienda y de taller donde manipular la marihuana para su tratamiento y distribución.

Operación conjunta de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera

La investigación se inició por agentes de la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril, combinando su actividad con el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Nacional de Motril-Torrenueva Costa. Entre ambos pudieron determinar durante la investigación la realización de actividades de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana, en un paraje aislado de la localidad de Albondón, en la provincia de Granada. La realización conjunta de la investigación se ha denominado “Operación Plastic”.

Las pesquisas policiales llevaron a ambos grupos a una finca de casi 13.000 metros cuadrados donde todas las investigaciones y sospechas apuntaban a que era utilizada para el cultivo y desarrollo de plantas de “Cannabis Sativa”.

En el registro, llevado a cabo en la mañana del 4 de agosto, se puso en marcha un dispositivo destinado a determinar la extensión de la plantación, proceder a la identificación y en su caso detención de sus responsables, así como el desmantelamiento de la misma.

Un gran invernadero dentro de una finca

Nada más comenzar el registro, los agentes vieron a dos personas que habían sido previamente observadas realizando labores de mantenimiento de la plantación. Ante la presencia policial, estos dos varones huyeron precipitadamente, siendo interceptados varios metros después y conducidos de nuevo hacía el invernadero.

En el interior del invernadero, de casi 6.000 metros cuadrados, se advirtió que prácticamente un tercio de su superficie estaba sembrado de plantas de cannabis sativa, las cuales presentaban distinto estado de evolución, desde plantas en incipiente estado de germinación (esquejes), hasta plantas en avanzado estado de floración. Ello indicaba que el invernadero estaba diseñado para el cultivo mantenido e ininterrumpido durante todo el año. En total, los agentes encontraron en el momento del registro casi 3.300 plantas en sus diferentes estados de desarrollo. La tasación de la droga aprehendida según las estimaciones supera el 1.600.000 euros

Anexa a la plantación existía también una vivienda ocupada por los trabajadores del invernadero. Por un lado, tenía las estancias donde podían desarrollar sus actividades de descanso, y por otro, había una habitación acondicionada para la manipulación de la marihuana donde se intervinieron más de 90 Kilos de marihuana en formato picadura.

Hay cuatro detenidos por estos hechos. Dos varones de nacionalidad española de 50 y 23 años de edad, respectivamente, y dos hermanos de nacionalidad albanesa de 36 y 28 años.