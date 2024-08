El motrileño Alfonso Zamora, con España, se proclama campeón de Europa júnior de surf

El equipo español de surf en la categoría júnior, con la participación del motrileño Alfonso Zamora González (17 años), logró en la Praia Santa Cruz, municipio de Silveira en Portugal, revalidar el título de campeón de Europa que ya logró en el mismo escenario en 2022. El combinado nacional, en un evento organizado por la European Surfing Federation, lideró la clasificación seguido, por ese orden, de Francia, Portugal e Italia.





Este gran resultado fue cimentándose durante ocho días de intensa competición, y sobre todo gracias a las actuaciones individuales donde destacaron los oros conseguidos por Annette González-Etxabarri, en la categoría sub 18 femenina, y el logrado por Dylan Donegan, que suma así su segundo metal dorado del año tras el conquistado en el mundial júnior celebrado en El Salvador.





A los oros reseñados le acompañaron en el podio la medalla de bronce de Hans Odriozola, en sub 18, y la de Sol Borelli, en sub 16. En el caso del motrileño Alfonso Zamora, en su participación individual fue quinto en la competición sub 18. Hay que recordar que este es el segundo título europeo del motrileño tras el que ya conquistó en el año 2022.