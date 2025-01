Motril se convierte en el epicentro del atletismo andaluz

Motril vuelve a situarse en el mapa del deporte andaluz con la celebración del X Campeonato de Andalucía de Lanzamientos Largos de invierno, el Campeonato de Andalucía máster 10.000 y 5.000 sub 18 y el I Trofeo de Lanzamientos ‘Ciudad de Motril’. Eventos de gran relevancia que reunirán a los mejores jóvenes lanzadores de la comunidad de las categorías sub 16, sub 18 y sub 20. Además, este campeonato marcará un hito al acoger, por primera vez, el I Trofeo de Lanzamientos ‘Ciudad de Motril’, consolidando a la localidad motrileña como un referente en esta disciplina atlética.

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde de Deportes del Ayuntamiento de Motril, junto a José María Hernández Páez, copresidente del Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, presentaron una competición que tendrá lugar los días 1 y 2 de febrero. Este evento, a celebrarse en el polideportivo municipal ‘Emilio Hidalgo Pérez’, no solo pone en valor la capacidad organizativa de Motril, sino que también supone una oportunidad única para que jóvenes promesas del atletismo compitan al más alto nivel en un entorno de primer nivel.

Estos diferentes eventos reunirán a atletas de toda la comunidad que competirán en pruebas de jabalina, disco y martillo, entre otras disciplinas. Un fin de semana en el que Motril se convertirá en el epicentro del atletismo andaluz y reafirmará su apuesta por el deporte como motor de desarrollo y proyección de la ciudad. Los atletas máster y sub 16 competirán mañana sábado a partir de las 15 horas; por su parte, las categorías sub 18 y sub 20 lo harán en la matinal del domingo.

Para Daniel Ortega, la celebración de este campeonato es una muestra más del compromiso del ayuntamiento motrileño con el impulso del deporte en la ciudad, asegurando que “traer a Motril un evento de esta magnitud es un orgullo y una responsabilidad. Hablamos de una prueba que reúne a las mejores jóvenes promesas del atletismo andaluz y que refuerza el prestigio de nuestras instalaciones deportivas”. Finalmente, Hernández Páez quiso destacar la importancia de esta cita para los atletas y la repercusión que tendrá en el atletismo motrileño: “Estamos ante una oportunidad única para que nuestra ciudad acoja un campeonato de gran nivel y que, además, con el I Trofeo de Lanzamientos ‘Ciudad de Motril’, nos permite seguir creciendo y ofreciendo oportunidades a los jóvenes talentos. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Motril su apoyo y el esfuerzo por hacer posible este evento”, sentenció.