Julieta Malpica y Blanca Marrades, campeonas sub 13 y sub 11 en el provincial Granada-Almería

Con la organización del Club Marítimo Almería, las aguas almerienses acogieron la segunda regata del campeonato provincial de la zona Almería-Granada para la clase optimist. Medio centenar de embarcaciones se disputaban el campeonato con unas difíciles condiciones meteorológicas, dominadas por vientos flojos del sur-sureste y gran intensidad de corriente.





El equipo de regatas del Real Club Náutico de Motril, computadas las dos jornadas previstas en el calendario, logró el título en la categoría sub 13, por medio de Julieta Malpica Moreno; y también en sub 11, de la mano de Blanca Marrades del Castillo. En sub 16 masculino Álvaro Alcalde Martín conseguía el subcampeonato, seguido de sus compañeros Javier Ballesteros López y Álvaro Ballesteros López.





En la categoría femenina sub 16, Daniela Vázquez Callejón se alzaba con el subcampeonato, seguida muy de cerca por su compañera Paula Alcalde Manzano, finalmente cuarta. Nayla Carrascosa Torres finalizó cuarta sub 13, mientras que la pequeña del grupo, Daniela Rubiño Díaz, finalizaba en una magnífica cuarta posición sub 11. La próxima prueba del provincial Almería-Granada será en el actual mes de marzo en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.