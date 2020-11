Cuartos los chicos y sextas las chicas es el botín del Club Atletismo Ciudad de Motril en el Andaluz sub 12

Un total de 22 deportistas del Club Atletismo Ciudad de Motril, once chicos y once chicas, se desplazaron hasta las instalaciones deportivas de estadio municipal Carranque en Málaga para disputar el Campeonato de Andalucía de clubes al aire libre en la categoría sub 12.

En una jornada un tanto atípica, donde se mantuvo la distancia de seguridad en todo momento y el uso de mascarilla, se pudo disfrutar de un gran nivel que mostraron los pequeños atletas que estuvieron luchando por el podio hasta el último aliento. Finalmente, el equipo masculino alcanzó un merecido cuarto lugar, las féminas acabaron en el sexto.

El Ciudad de Motril acarició el podio, con 84 puntos logró el cuarto lugar solo superado por el campeón Cueva de Nerja (113), Atletismo Bahía Almería (104) y Promoción Algeciras (101). En la competición femenina las féminas motrileñas fueron sextas, con 75 puntos. Los cinco primeros lugares fueron para el ganador Cueva de Nerja (106), seguido de La Inmaculada Algeciras (101), Sierra Norte Córdoba (97), Villafranca Los Palacios Sevilla (96,5) y las locales del Virgen del Castillo (89).

Lista de participantes

El equipo masculino, en su mayor parte atletas que compitieron en varias pruebas, estuvo formado por Mateo Pinos Cañadas, Gonzalo Arcas Correa, Mario Domínguez Tarifa, Jorge Sánchez Pérez, Pablo Molina Esteban, Ginés Martín Correa, Pablo Castellano Clemente, Alejandro Esteban Cañadas, Darío Noe Portillo Medina, Adrián García Pérez, Iván Gómez Lozano y Alejandro Molina López.

En el caso de la expedición femenina se desplazaron Yolanda Llánez Escámez, Andrea Alconcher Corzo, Manuela Bosch Castilla, Cayetana Ballesteros Salvador, María Cruz Ortega Lorenzo, Nour Al Houda Berreja, María Juárez Tirado, María Valverde Bautista, Blanca Barbero Arquero, Alba Guardia Cano y María Planta Villen.