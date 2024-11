El Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’ se presenta en sociedad

Las instalaciones del polideportivo municipal ‘Emilio Hidalgo Pérez’ acogieron la presentación del Club Atletismo Ciudad de Motril, una entidad que presidida por José María Hernández Páez dispone en la actualidad de alrededor de 400 usuarios, repartidos entre la categoría sub 6 y la denominada Escuela de Padres.

En un sencillo acto los diferentes atletas fueron saltando a la pista, una vez allí todos se plasmó la foto de familia, a la vez que se realizaron diferentes homenajes y reconocimientos a personas o entidades que permiten que el Club pueda estar presente en multitud de competiciones a nivel andaluz y en una gran mayoría de carácter nacional e incluso internacional.

Se contó con una amplia representación de todas las categorías del club, desde los más pequeños en el atletismo divertido (sub 6, sub 8 y sub 10), hasta las categorías de competición, que abarcan sub 12 y sub 14 del Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’; así como desde los sub 16 a los absolutos, representadas por el Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma. También participó la Escuela de Padres y Madres, reflejando el fuerte vínculo del proyecto en las diferentes generaciones.

Homenajes y reconocimientos

La jornada incluyó un momento especial dedicado al reconocimiento de personas e instituciones claves para el desarrollo del club. La lista la completaron Gertrudis Calvo, por el desempeño y el buen hacer en su trabajo durante tantos años; Yolanda Carmona, por su ayuda voluntaria y constante en la organización de actividades; Joaquín Haro, por su apoyo incondicional desde el Ayuntamiento de Torrenueva; José María Hernández, homenajeado por su liderazgo y dedicación; Emilio Hidalgo, reconocido por su trabajo incansable y su constante esfuerzo desinteresado en favor del club; y Miguel Ballesteros, por su compromiso diario y su esfuerzo constante para mantener y fortalecer esta gran comunidad atlética.

El evento contó con el apoyo de importantes instituciones públicas, fundamentales para la promoción del atletismo en la región: Junta de Andalucía, Diputación de Granada, Ayuntamiento de Motril y su Área de Deportes, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y la Autoridad Portuaria de Motril. El club destacó el papel de los patrocinadores principales, financiados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: Wiber, Campos de Granada y Takelot Sportwear. Además, se agradeció la colaboración de una amplia red de empresas locales que apoyan al club: Cooperativa La Palma, Grupo Fajardo, Mármoles Martín Rubiño, Panadería Federico Jiménez, Cafetería Siglo XX, Energy Plus, Mármoles Pepín, Fran Gamo Instalaciones, Clínica Fisioterapia Integral Rodrigo, Alcampo, Charcutería Esteban, Comotrans y Café Pub Willendorf.