El ajedrecista peruano Iván Vázquez se proclamó campeón del XXIV Abierto ‘Camping Don Cactus’

Enmarcado dentro de las actividades de las Fiestas de Carchuna se celebró el XXIV Abierto de Ajedrez ‘Camping Don Cactus’, una competición a seis rondas, con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada y partida que estuvo organizada por el Club Ajedrez Motril y que contó con la dirección de José Luis Lorente López y el arbitraje de Javier Garrido Fernández. La entrega de premios estuvo presidida por los componentes de la Comisión de Fiestas de Carchuna; Álvaro García Cernuda, en representación del Camping Don Cactus; y Sonia Morales Estévez, de la ELA Carchuna-Calahonda.





Los favoritos ocuparon las primeras mesas, aunque con algunas inesperadas sorpresas, resultando brillante vencedor el peruano Iván Vázquez Tello. Su gran regularidad le hizo finalizar imbatido con dos tablas y cuatro victorias. Tras sus pasos, y empatados a puntos con el ganador, finalizaron los motrileños Jorge Fernández Montoro (segundo) y Mario Domínguez Ruiz (tercero).





En próximas fechas el ganador se medirá a Savins Puertas, vencedor de la pasada edición, en juego estará el título del Campeonato Europeo de Ajedrez Submarino. Por categorías en sub 1900 ganó el almeriense Sergio Gómez Ligero; en sub 1700 lo hizo el motrileño Manuel Martín Gálvez; en sub 1500 la primera posición fue para el carchunero Efrén Van Hooff; y en sub 1300 primer puesto para el caleño Francisco Miguel López Correa.