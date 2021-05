La ajedrecista motrileña Rosa Adela Lorente Serrano se proclama tercera en el Andaluz cadete

En la localidad malagueña de Mijas, con una participación que rozó los 200 jóvenes ajedrecistas, se jugaron los Campeonatos de Andalucía por edades para las categorías sub 8 a sub 16. Se celebraron cinco torneos distintos, a ocho rondas y un tiempo de juego de 50 minutos más diez segundos de incremento por jugada.





El evento tuvo como principales protagonistas a los campeones David Mora Ortega, deportista malagueño en la categoría sub 8; el almeriense Amin Debbagh Boutarbouch, en sub 10; el almeriense David Jiménez Freniche, en sub 12; el gaditano Daniel Díaz Miño, en sub 14; y el también gaditano Álex Garrido Outón, en sub 16.





De los motrileños destacar a la cadete Rosa Adela Lorente Serrano, que con cinco puntos fue decimotercera de la general a la vez que tercera en la competición femenina. Las tres primeras clasificadas acabaron empatadas a cinco puntos, primera la sevillana Clara Helena Briand, segunda la almeriense Aitana Portero Bravo y tercera la motrileña Rosa Adela. En la misma categoría el carchunero Fernando Martín Morales, con cuatro puntos y medio, fue vigésimo segundo.









Internacional de Zújar





Un total de 62 ajedrecistas se dieron cita en el III Torneo Internacional de ajedrez sub 2200 Villa de Zújar. Se jugaron siete rondas con un tiempo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento. El más regular fue el zubiense Miguel Jiménez Melguizo, número nueve en el ranking inicial, que sumó seis puntos de siete posibles con cinco partidas ganadas y dos tablas. En segundo lugar, y con los mismos puntos, finalizó el malagueño Daniel Ledesma Claros; completó el podio, con cinco puntos y medio, el zubiense José Manuel López Nieto.





Entre los motrileños, el más destacado fue Francisco Daniel Pulido Esteban, que con cuatro y medio fue noveno de la general y que siempre se mantuvo luchando en las primeras mesas. Daniel tuvo opciones de alcanzar puestos de podio hasta la última ronda. Raúl González Vacas fue decimotercero, también con cuatro y medio, y con una subida de Elo de más de 30 puntos. El también local Manuel Manzano García, con tres, se situó en la parte media de la general.