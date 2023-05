La ajedrecista motrileña Rosa Adela Lorente se proclamó campeona de Andalucía absoluta

Los salones del Hotel Aníbal de la localidad jienense de Linares, con la participación de 200 ajedrecistas, acogieron el Campeonato de Andalucía individual absoluto, tanto en chicos como en chicas. El evento, por diferentes tramos Elo, se dividió en tres grupos: el Absoluto, el Andaluz B (Elo sub 1800) y el Andaluz C (hasta el sub 1400).





En el absoluto participaron 82 deportistas, jugando siete rondas con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. El ganador fue el joven ajedrecista malagueño Lorenzo Perea Fruet, de sólo 15 años e imbatido con seis puntos; seguido de los cordobeses Bernardo César Maestre y Carlos Javier Bernabéu López. Destacar el quinto y sexto puesto de los granadinos Rubén Domingo Núñez y Serafín Moral García. El motrileño Ángel Luis Castillo Rodríguez finalizó décimo segundo.





En féminas Rosa Adela Lorente Serrano sumó cuatro puntos en un evento con mucho nivel en el que logró una subida de 70 puntos en su Elo Fide y una performance de 2.112 puntos. La motrileña, por primera vez en su historia, se proclamó campeona andaluza. Rosa Adela tiene un gran currículum deportivo, con numerosos títulos regionales y nacionales en distintas categorías, sin duda este logro la sitúa entre la élite del ajedrez nacional. Segunda fue la cordobesa María del Carmen Ordóñez Torres y tercera la malagueña Claudia Hernández Tellez.