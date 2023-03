Un videomapping permite contemplar a La Piedad de Guadix como una obra de arte del siglo XXI

El lunes 6 de marzo se presentó en Guadix el videomapping que se ha diseñado sobre la imagen de La Piedad que conserva la Catedral accitana y que es una copia casi perfecta de la de Miguel Ángel, que se encuentra en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. De hecho, podría considerarse la mejor copia que existe en el mundo de esa imagen, y ahora, como dijo el deán de la Catedral, Antonio Fajardo, deja de ser solo una copia para convertirse “en una obra de arte en sí misma”. Contemplar la imagen de La Piedad de Guadix se convierte, desde ahora, en toda una experiencia audiovisual, en la que, sin palabras, se cuenta algo de la historia de la imagen y lo que representa, con música y, sobre todo, con luz y color proyectados. Desde ya, quienes visiten la Catedral de Guadix podrán ver este videomapping, que se proyecta de manera automática cada meda hora.





La presentación fue realizada por el CEO de Artisplendore, Francisco Moya, cuya empresa es la que gestiona la visita turística de la Catedral y quien ha realizado el videomapping; el deán de la Catedral, Antonio Fajardo; y el obispo de Guadix, D. Francisco Jesús Orozco. Asistieron a la presentación el alcalde accitano, buena parte del consistorio y otras instituciones de la ciudad. Más que una copia En la presentación, Antonio Fajardo habló del valor de las copias de obras de arte en la antigüedad, pues permitieron conocer esas obras de arte en lugares lejanos. Tenían su función. Y habló del valor de la copia de La Piedad que se conserva en la Catedral de Guadix, hecha con las mismas proporciones que la original y con el mismo material, mármol de Carrara, que ganó, en 1931, la Bienal del Salón de Arte de Bolonia, en Italia. Fue adquirida por el entonces cónsul de España en Italia y rector del Colegio Español en Bolonia, el accitano Manuel Martínez-Carrasco, para la sepultura de su madre, llamada Piedad y fallecida en Guadix. No llegó a ser puesta en el cementerio. Destruida en la Guerra Civil de 1936, fue restaurada en 2001 por María Ángeles Guil, que obtuvo un permiso especial para tomar medidas y proporciones de la original, conservada en el Vaticano. Desde entonces se expone en la Catedral, donde se puede observar la imagen de cerca y contemplar su belleza, algo que no ocurre en la Basílica de San Pedro. Y ahora, con este videomapping, dijo Antonio Fajardo, deán de la Catedral, la imagen deja de ser solo una copia para convertirse “en una obra de arte en sí misma, en una obra de arte del siglo XXI”. Con la proyección de luz, la escultura toma vida y se reviste de color, cuenta una historia, acompañada por la música, y hacen de su contemplación una verdadera experiencia audiovisual, que invita, por qué no, también a la oración. Francisco Moya, CEO de Artsplendore, subrayó la apuesta que hace esta empresa por la Catedral de Guadix, donde comenzaron su gestión empresarial. Habló de este videomapping como “una segunda piel” sobre la imagen de La Piedad, que sobrecoge y emociona, al tiempo que espera que sirva de reclamo para atraer turismo y promoción a la comarca. El obispo accitano también valoró la experiencia que ofrece el videomapping, y cómo, el arte puede llegar a ser esa “vía de la belleza” que ayude al encuentro con Dios, “la Belleza suprema”. Y subrayó el lema bajo el que se presenta este videomapping: “La Piedad de Guadix renacerá en tu corazón”, como una invitación a sentir al tiempo que se contempla. Recordó Mons. Orozco, que la diócesis pone su patrimonio al servicio de esta tierra, para que sirva de reclamo y atraiga turistas y riqueza a estas comarcas tan necesitadas del Norte de Granada. Y espera, además, que, para quienes visiten la Catedral y La Piedad de Guadix, la experiencia sea “como un primer anuncio de la fe”. La exposición The Mystery Man Al terminar el acto,





Francisco Moya comunicó que la Catedral de Guadix acogerá, durante varios meses, la exposición The Mystry Man, antes de salir de España para recorrer el mundo. El primer lugar donde se ha expuesto ha sido la Catedral de Salamanca, donde ha registrado decenas de miles de visitas, de toda España. Y, a partir del 25 de marzo, estará en la Catedral de Guadix, a donde llegarán excursiones y peregrinaciones de toda Andalucía, sobre todo de la Oriental, para conocer esta magnífica exposición que ofrece una reproducción hiperrealista del cuerpo que acogió la Sábana Santa de Turín y de todo el misterio que encierra. La misma imagen de La Piedad de Guadix formará parte de esta exposición, expresado, como dicen los organizadores, que” es la Madre la que acoge al Hijo”, en una experiencia que resultará inolvidable para quienes visiten la Catedral accitana y la exposición The Mystery Man.