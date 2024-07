Aviso de interrupción de suministro este miércoles 10 en varias calles del barrio de Santa Ana

El Ayuntamiento de Guadix ha recibido una comunicación de E-Distribución en la que la compañía eléctrica informa de interrupciones en el suministro el miércoles 10 de julio en horario de 07:30 a 09:45 por trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución en las calles de Avda. Medina Olmos, C/ Álvaro de Bazán, C/ Arrecife de Santa Ana, C/ Córdoba, C/ Cruz Colorada, C/ Cruz verde, C/ Eras de Santa Ana, C/ Fragua, C/ Gallo del viento, C/ Imagen, C/ Juan Ramón Jiménez, C/ Larga, C/ Lima, C/ Lorenzo Vázquez, C/ Montoro, C/ Pachecos, Placeta Carrasco, C/ Recreo, C/ Refugio, C/ Río Fardes, C/ Santa Ana, C/ Solana de Santa Ana, C/ Trasfalanda, C/ Virgen de la Cabeza, CJ/ Álamo CJ/ Herreros, Plaza de las Islas, PZ/ Laurel, PZ/ Pachecos, Placeta Loranes, URB/ El Duque y zonas próximas.





Para cualquier aclaración o más información, los interesados pueden dirigirse al teléfono 900 85 08 40 o a la web www.edistribucion.com