Guadix bate su récord histórico de turismo y roza los 30.000 visitantes anuales

Guadix cierra un año de cifras históricas en el sector turístico. La ciudad ha alcanzado casi 30.000 visitantes durante el último año, un récord nunca antes registrado según ha confirmado la concejala de Turismo, Ana Martínez Romero. De este total, más de 5.000 turistas procedían de la provincia de Granada, cumpliendo así uno de los objetivos del consistorio de potenciar el turismo de cercanía.

La tendencia positiva se ha confirmado en el mes de diciembre, que cerró con 2.100 visitantes, una cifra superior a los más de 1.700 registrados en el mismo periodo del año anterior. Martínez Romero ha destacado un cambio en el perfil del visitante: “Cada vez más, el granadino elige venir a la ciudad”. Además de Granada, Madrid se ha posicionado como la siguiente comunidad autónoma que más turistas ha aportado.

Una promoción para 'viajar diferente'

Para reforzar este posicionamiento, el Ayuntamiento ha impulsado una llamativa acción promocional en la revista del club Renfe. Una página completa muestra una panorámica nocturna de la ciudad bajo el titular 'viajar diferente, vivir despacio', una frase que, según la concejala, representa muy bien lo que significa Guadix.

“Es una declaración de intenciones y representa muy bien lo que significa la ciudad para nosotros”, ha explicado la responsable de Turismo. La campaña busca transmitir la idea de un destino donde se puede vivir de manera tranquila, alejado del estrés, y que ofrece atractivos como el Barrio de las Cuevas, su centro histórico, el Geoparque de Granada o fiestas como el Cascamorras y la Semana Santa.

Un turismo sostenible y de calidad

La concejala ha subrayado que la ciudad disfruta de un turismo de calidad y muy sostenible, cuyo impacto en la vida diaria es mínimo. “El ciudadano no es consciente de todas las personas que nos visitan precisamente por eso, porque, por suerte, el impacto que hay en la ciudad es mínimo”, ha señalado Martínez Romero. Esta característica permite mantener la esencia de la ciudad sin las aglomeraciones de otros destinos.

A pesar de esta percepción local, el atractivo de Guadix fuera de sus fronteras es cada vez mayor. “Nosotros que estamos aquí en la oficina y escuchamos tantos piropos, tantos piropos que nos hacen a la ciudad”, ha comentado la concejala. El consistorio se prepara ahora para la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde presentará nuevas iniciativas para seguir impulsando el sector.