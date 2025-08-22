Marihuana en Albolote
La Guardia Civil localiza un zulo con una plantación de marihuana en una vivienda de Albolote
Escucha en directo
En Directo COPE GRANADA
COPE GRANADA
"El ecosistema político español no parece diseñado para solucionar problemas, sino para aprovechar su peso contra el adversario"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h