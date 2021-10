Vox aboga por dotar de pistolas táser a la Policía Local de Granada

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción para el pleno de octubre en la que se insta a dotar a la Policía Local de pistolas táser, un equipamiento que, a juicio de esta formación, "mejoraría la protección de los agentes en el ejercicio de su actividad en la defensa de los granadinos y el mantenimiento de la ley y el orden".





La concejal de Vox Beatriz Sánchez Agustino ha señalado este lunes que "los vecinos de Granada y su cuerpo de Policía Local vienen solicitando de forma reiterada más medios con los que poder trabajar de manera correcta y, con ello, poder dar el servicio necesario en las calles de la ciudad y preservar nuestra seguridad y tranquilidad".





La formación mantiene que "no solo no hay agentes suficientes para cubrir las necesidades en cuanto a número de habitantes y actividad diaria, sino que los policías locales no cuentan con el material y medios suficientes para poder realizar plenamente su trabajo, de ahí la propuesta para mejorar su equipamiento con pistolas táser de uso en situaciones de riesgo extremo y previa formación en su utilización", ha apostillado Beatriz Sánchez Agustino.





La concejal ha recalcado que "los distintos equipos de gobierno han prometido la reorganización de los agentes para poder sacar a la calle más efectivos, pero no llega a materializarse nunca" y "en Granada capital no se alcanzan los 500 agentes y del total activos el 16 por ciento están destinados a segunda actividad, frente al millar que le correspondería por el número de población a la que atiende".