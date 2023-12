Descubre las actividades navideñas que han diseñado desde el ayuntamiento de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado las actividades que con motivo del período navideño se planifican para el colectivo de personas mayores de Granada.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Política Social, propone el proyecto Navidad en Compañía para dar respuesta a la soledad no deseada en personas mayores durante el período navideño.

La alcaldesa ha afirmado que “la soledad es una experiencia subjetiva que se produce cuando no estamos satisfechos o cuando nuestras relaciones no son suficientes o no son como esperaríamos que fueran”.

Una de las consecuencias directas del envejecimiento de la población es que cada vez hay más personas mayores viviendo solas, pero que además sienten una gran soledad. Por tanto, la soledad es uno de esos problemas psicosociales complejos que afecta a la salud de las personas mayores y que debe su origen a múltiples causas: el contexto sociocultural, las características personales, la historia de vida y otras variables.

Carazo ha asegurado que, por todo ello, cuando se acerca la Navidad, desde el Ayuntamiento de Granada, se articula un dispositivo y una serie de actuaciones tendentes a que dichas personas puedan solicitar voluntariamente pasar estos días en una de las Residencias de Mayores que nos ceden sus plazas de manera gratuita y disfrutar de unas entrañables y cálidas Navidades sin que ello suponga algún desembolso económico para la persona que así lo requiera.

Gracias al Grupo de Residencia REIFS, que dispone de varios centros residenciales en la provincia, nos han ofrecido de 10 a 15 plazas para estas personas que se encuentran solas y que deseen solicitar este programa.

Todas aquellas personas granadinas que deseen pasar la Navidad en Compañía lo pueden hacer llamando al teléfono 858 95 77 25 y solicitar su plaza, que se realizará por riguroso orden de llamada. Las plazas concedidas incluyen las comidas, cenas y alojamiento del período de Nochebuena o Nochevieja o bien, el período comprendido entre el 22 de Diciembre de 2023 y el 8 de Enero de 2024.

Por otro lado, Carazo ha señalado que hay una serie de actuaciones programadas con motivo de la Navidad, dirigidas especialmente al colectivo de mayores. La Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Granada acompaña en estas fiestas a las personas mayores granadinas a través de su proyecto “Mayores en Navidad”.

Con esta programación, se pretende que los mayores puedan participar activamente en las actividades diseñadas tanto en los Centros de Participación Activa Municipales, como en otros Auditorios, donde se celebrarán el resto de los eventos.

Según la alcaldesa, “se trata de concebir la Navidad como un espacio de encuentro, de trabajo común y de compañía, de comunicación y de participación donde las personas mayores granadinas y los componentes de coros y rondallas de los Centros de Participación Activa siempre nos sorprenden con sus propuestas”.

El día 10 de diciembre, tendrá lugar El tradicional Concierto Mayor de Navidad 2023, este año a cargo de “Potato Head Band Jazz” es una banda que realiza Jazz Tradicional/New Orleans, el jazz más divertido y animado y vienen con un programa maravilloso de temas titulados Felices años 20, que intercalarán con villancicos, será a las 12 de la mañana en el Auditorio Manuel de Falla.

En este 2023, disfrutaremos de la XXVI Muestra de Belenes de Mayores, que pretende fomentar, durante todo el año, en los Talleres de Manualidades de los Centros de Partipación Activa, el montaje de un Belén con motivo de la Navidad, en el que participen el mayor número de socios/as de los Centros.

La Banda Municipal de Música de Granada nos ofrecerá un Concierto de Navidad dirigido al colectivo de mayores que tendrá lugar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se desarrollará el sábado 16 de diciembre a las 19:00 horas y estará dirigido por Ángel López Carreño.

También se celebrará el XXVII Certamen de Villancicos, con el objetivo de facilitar espacios sonoros donde los Coros de Personas Mayores y otras agrupaciones musicales del Consejo Municipal de Mayores puedan deleitar al resto de personas mayores con villancicos tradicionales, nació este certamen de coros de mayores. Un Certamen donde van a participar 16 corales, de todos los Centros de Participación Activa de Granada y que suman más de 600 personas participando en actividades

musicales, formándose y aprendiendo.

La entrega de “Premios y Distinciones” de la XXVI Muestra de Belenes” y del XXVII Certamen de Villancicos será el 20 de Diciembre a las 11 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La alcaldesa ha afirmado que “nuestra meta es conseguir que Granada sea la ciudad de las personas mayores fomentando el ocio, consolidando espacios de comunicación y desarrollo de actuaciones y continuar garantizado una oferta del interés de las personas mayores granadinas. Sin olvidar los beneficios sociales que conlleva la realización de cualquier actividad para luchar contra la soledad y que ha puesto de manifiesto que es uno de los problemas más importantes del colectivo”.