La UGR se afianza como la universidad más sostenible de España

La Universidad de Granada (UGR) se mantiene entre las 100 universidades más sostenibles ambientalmente a escala mundial y se posiciona como la primera universidad española, según el prestigioso ranking internacional GreenMetric. La institución ocupa el puesto 63º de entre las 1.745 universidades participantes, revalidando también su liderazgo en el ámbito andaluz.

Claves del éxito: Energía e innovación

Este año, la UGR ha mejorado su puntuación de forma significativa en el ámbito de Energía y Cambio Climático, en el que se sitúa en el número 9 en el ranking global. Además, la edición de 2025 ha valorado nuevos criterios como la incorporación de las TIC para la sostenibilidad, la existencia de huertos ecológicos o la implementación de criterios de edificación sostenible.

Un compromiso que viene de lejos

Estos resultados son el reflejo del esfuerzo de la UGR por validar su compromiso con el medio ambiente, materializado por primera vez en 1998 con la firma de la Política Ambiental de la Institución. Este trabajo se ha visto reforzado con la Unidad de Calidad Ambiental, un servicio pionero a nivel nacional.

Actualmente, este compromiso está recogido en el Plan de Sostenibilidad Ambiental 2024-2029 y, de forma transversal, en el Plan Estratégico 2031, así como en los planes estratégicos de los diferentes centros docentes de la institución.