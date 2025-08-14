La UGR acoge en septiembre un congreso internacional sobre migración

La UGR albergará, del 2 al 5 de septiembre, la celebración del congreso sobre migración FOM@Play: Migration, Identity and Transnational Discourses. El encuentro, que se desarrollará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, reunirá a académicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones de todo el mundo para analizar las problemáticas relacionadas con el fenómeno migratorio y la libertad de movimiento. El evento, enmarcado en un proyecto Erasmus+ liderado por la Universidad de Murcia, busca difundir testimonios y promover una reflexión sobre la convivencia y las situaciones de exclusión a las que se ven abocadas en muchos casos las personas migrantes. Contará además con ponentes de prestigio internacional, testimonios en primera persona y propuestas artísticas como el documental De todos lados un poco, de Álex O’Dogherty.

El congreso, organizado por un consorcio integrado por las universidades europeas de Zaragoza, Perpiñán, Napoli L’Orientale, Parthenope y Granada, con el respaldo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentará cerca de 100 relatos de migrantes que combinan historias de frustración y de esperanza. Estos testimonios buscan fomentar el debate, tanto en el ámbito educativo como en la propia sociedad.

Entre los ponentes que participarán en el encuentro, destacan expertos como Federico Aznar Fernández-Montesinos (Instituto Español de Estudios Estratégicos), Rosa María Rodríguez Izquierdo (Universidad Pablo Olavide), Linda Fisher (Universidad de Cambridge), Ruth Wodak (Universidad de Lancaster), Laura Alba Juez (UNED), Neil Curry (Universidad Metropolitana de Manchester), Massimiliano Demata (Universidad de Turín), Izaskun Elorza (Universidad de Salamanca) o Carmen Santamaría (Universidad de Alcalá), que abordarán, entre otros temas, cuestiones como la seguridad, la educación o los discursos migratorios.Fomentar la reflexión y el debate en torno al fenómeno migratorio

El encuentro permitirá contar también con una perspectiva del fenómeno migratorio desde la vivencia personal, ya que Alejandro Moreno, del Consejo Nacional de Investigación de Italia, compartirá su propia experiencia como migrante. El congreso ofrecerá además una mirada artística acerca de la diversidad con la proyección de la película documental De todos lados un poco, dirigida por el actor y humorista Álex O’Dogherty

Según indican los responsables del encuentro, FOM@Play aspira a consolidarse como un foro de referencia para medios, políticos y ciudadanos que estén interesados en entender los flujos migratorios que definen nuestro tiempo. Con un enfoque multidisciplinar, el congreso promueve la inclusión y el diálogo global, para establecer un espacio abierto de reflexión y de debate que permita una mejor comprensión de los desplazamientos humanos que configuran la sociedad contemporánea.