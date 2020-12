Tres posibles refuerzos en el mercado invernal para el Granada CF

Foto: Granada CF

El mercado invernal de fichajes está próximo a su apertura. Uno de los objetivos prioritarios del Granada es Carlos Fernández. El jugador tiene contrato con el Sevilla y el club hispalense trata de obtener beneficio de esta situación. Hay otros equipos interesados en contar con sus servicios. Se trata del Celta y el Cádiz. A priori la entidad rojiblanca parte con alguna ventaja, debido a que el jugador ya conoce la ciudad y en ella se fraguó una de sus mejores etapas deportivas, pero al final todo puede decidirse por una cuestión económica.

También está en el punto de mira Junior Flirpo. El lateral izquierdo del Barcelona es uno de los jugadores que podría abandonar la entidad azulgranada en el mercado invernal. Por ahora, debido a las lesiones, es muy probable que pueda tener un mayor concurso en su actual club, pero en el Barcelona existe la necesidad de aligerar masa salarial. Además del Granada hay otros equipos interesados en el jugador. Se trata de dos entidades de la liga inglesa: West Ham United y Wolverhampton Wanderers. La operación podría rondar los 14 millones, puesto que en principio no se trataría de una cesión. Esta cantidad podría ser asumible por el Granada difiriendo el coste en varias campañas.

Hay otra tercera opción. Afecta a una posición que en principio no preocupa en exceso. Rubén Rochina no parece feliz en el Levante. Aunque puede ser una negociación para el futuro, no se descarta la posibilidad de que abandone el club valenciano antes de lo previsto.

Milla

La baja de Luis Milla por coronavirus obligará a Diego Martínez a remodelar el centro del campo. Esta ausencia, con ser grave, ya que es uno de los jugadores de mayor nivel de la plantilla, se complica con el contexto actual, puesto que Montoro también está de baja y por tanto, al tratarse de jugadores que tienen características en algunos casos similares y sin claros recambios, multiplica la dificultad.

La opción más inmediata señala que el trío de centrocampistas para el último partido del año, programado para este miércoles en el Nuevo Estadio de Los cármenes frente al Valencia. podría estar integrado por Eteki, Yangel Herrera y Gonalons. También existe otras variantes que hemos analizado en el programa DEPORTES COPE GRANADA de este lunes.

Junta de accionistas

Este martes día 29 de diciembre hay Junta General Ordinaria de Accionistas del Granada, en la que pueden producirse novedades importantes. Ello obedece que uno de los puntos del orden del día se refiere a la delegación de facultades.