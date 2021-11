Santi Millán, ¿un imprescindible para Got Talent?

Hablar de Santi Millán es hacerlo de un actor y presentador que lleva mucho tiempo enamorando a los telespectadores y seguidores de la pequeña pantalla. Lo hemos visto en muchos programas como Sopa de Gansos, Gran Hermano Dúo o Adivina qué hago esta noche. O en series de mucha repercusión como 7 Vidas, El Chiringuito de Pepe o El Pueblo que actualmente está emitiéndose en los canales de Mediaset.

Es habitual también ver a Millán como humorista, monologuista, doblador de películas, como hiciera en Ted y Ted 2 poníendole voz a Seth MacFarlane, o en la superproducción de Disney ¡ Canta! Haciendo el doblaje de varios protagonistas animales.

Precisamente gracias a un programa del gigante televisivo vemos, desde hace unos años, a Santi en la pantalla, se trata de Got Talent, el Talent Show que comparte junto a jueces como Risto Mejide, Edurne o Dani Martínez. Es uno de los espacios estrella de Telecinco en la parrilla semanal.

¿Imprescindible para el programa?

Hemos visto que en Got Talent salvo Risto y Edurne, el resto de jueces han ido y viniendo del programa. El último gran escándalo fue el de Paz Padilla que fue apartada del programa y dejando el número de jueces en 3 en vez de los 4 que habitualmente tiene el formato. ¿Podría ser el siguiente Santi Millán?

El conductor del espacio de los viernes noche empezó en Got Talent cuando nació el formato en España importado en 2016 de su versión británica Britain's Got Talent y que ya se ha extendido por todo el mundo. Millán ha sido el encargado de guiar el programa, además, de dar entrada y salida a los participantes con los que antes y después tenía unas breves palabras de ánimo o de respiro.

Otras caras conocidas del programa han tenido que abandonar el espacio como la ya citada Paz Padilla o Eva Isanta, la Cuqui en La Que se Avecina, a los que se suman nombres importantes como Jorge Javier Vázquez, Eva Hace e incluso Jesús Vázquez. ¿Qué habrá pasado para que acaben tan mal los presentadores y jueces de GT y por qué duran tan poco en uno de los programas de más audiencia del mundo?

El pase de oro de Santi

Algo que sorprendió mucho durante los últimos programas es ver al conductor acercarse al botón dorado que da el pase directo a la semifinal y accionarlo. Es un derecho que había adquirido en otras ediciones pero que no es muy habitual ver en el presentador catalán.

En este caso, fue en la edición del 23 de octubre cuando Silvina Magari hizo su audición y el propio Millán se acercó al gran botón dorado para apretarlo y hacer una gran fiesta encima del escenario.

Edurne no estaba muy convencida y aseguró que "Tú me encantas y el mensaje también, pero no la canción", y eso ya hizo que Millán comenzara a venirse arriba en el escenario hasta hacer lo que luego hizo. De hecho muchos hablan de la canción de Silvina como una de las grandes candidatas a canción del verano del próximo 2022 en el que por cierto se espera que recuperemos la total libertad en pistas de baile para poder darlo todo sobre las tablas.

"Eres fantasía, Santi, nunca me hubiera imaginado este chinchorreo", dijo la propia artista cuando se respuso del sobresalto de verse en las semis de una de las ediciones más duras del concurso.