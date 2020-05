Rui Silva pretendido por varios equipos, entre ellos Betis y Sevilla

Foto: Granada CF-Pepe Villoslada

Rui Silva puede tener los días contados en el Granada. Dos clubes y de la misma ciudad, muestran un claro interés por el guardameta luso. Son dos entidades en estrecha competición entre ellas. Se trata del Betis y el Sevilla. Pero además, otras entidades, entre las que se encuentra alguna de las más importantes del continente europeo, también siguen de cerca las evoluciones del portero.

La operación tiene todos los tintes para fraguarse. Rui Silva concluye contrato el año que viene. Si el Granada no lo renueva pronto, podría negociar su futuro de forma más libre, una vez desligado del Granada. A esto hay que unir que el equipo rojiblanco precisa de liquidez para hacer válida la opción de compra al Manchester City de Yangel Herrera.

Hay un salvedad en la operación, pero que no la entorpece. La clausula de rescisión de su contrato no es elevada. Puede estar incluso por debajo de su valor en el mercado. El tiempo corre en contra del equipo rojiblanco. Eso sí, el Granada está solicitando una cantidad muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado no va a estar en el futuro para más alegrías que las precisas.

Otro dato para valorar esta posible operación es que en el Granada se tiene una confianza importante en el actualmente guardameta Aaron, para que se sitúe bajo los palos rojiblancos. Experiencia en ligas de máximo rango todavía no tiene, pero apunta buenas condiciones.

Jornada de descanso

Hoy jornada de descanso para la plantilla rojiblanca que mañana viernes vuelve a trabajar de manera ininterrumpida. Se están pendiente de la situación médica de Yangel Herrera y podría volver pronto a trabajar con el grupo.

Además, en nuestro programa de hoy hemos compuesto un claustro de nivel para analizar la actualidad con la presencia de Pacorro y Mingorance. Cada uno muestra su inteligente postura ante el futuro del Granada.