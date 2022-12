El PSOE lamenta que el PP quiera "romper el consenso logrado" sobre la capitalidad de la Aesia

El PSOE de Granada capital ha lamentado las "salidas de tono" del PP respecto a la posición de consenso adoptada para la AESIA. Según el responsable de política municipal de la formación socialista, Pablo Hervás, "el PP de Granada está siendo la única nota discordante en la estrategia común de defensa de la ciudad", ya que "criticar al alcalde es criticar a Granada porque, en este momento, su voz es la de todos". "Hoy por hoy, el PP es el único que discrepa y amenaza la posición de consenso que han construido las instituciones, la universidad y los agentes sociales", ha apostillado.





En referencia a las palabras que diferentes dirigentes del PP han manifestado a lo largo de esta semana sobre este asunto, Hervás ha señalado en un comunicado que "es lamentable que el PP de Granada no esté ni siquiera a la altura de la Junta de Andalucía, quien sí está formando parte de las decisiones consensuadas", añadiendo que "resulta ridículo y preocupante que el PP se autoexcluya, que se quede al margen y se ponga en contra del sentir del resto de la ciudad".





"El camino es sencillo: respaldar el consenso político, científico y social expresado por todas las partes. Todo lo demás sería un intento de sacar ventaja política de un momento delicado para Granada, una actitud miserable e incomprensible", ha añadido.





En esta línea, ha asegurado que El PP de Granada "vuelve a demostrar que es un partido desconectado de la realidad, que no conoce Granada y que no es capaz de leer el estado de ánimo de los granadinos". "No solo hace años que no escuchamos una sola propuesta del PP para Granada, es que ahora pone en peligro lo que estamos construyendo juntos", ha apostillado.





El responsable socialista ha definido al PP como "el partido de la triple traición a Granada, primero en 2016, cuando introdujo a la ciudad en el mapa de la corrupción política; después, en el 2021 cuando la vendió a cambio de Málaga en el Pacto de los Trapos Sucios; y ahora, por tercera vez, rompiendo un consenso que se puso de manifiesto aún con más ahínco en la reunión del Pacto por Granada del pasado 16 de diciembre".





La agrupación local del PSOE respalda expresamente la postura de Paco Cuenca, quien en los últimos días ha reiterado que los granadinos "no vamos a aceptar que nadie nos diga qué tenemos que hacer". "Tenemos un alcalde que entiende a Granada, que la defiende y que es capaz de expresar en voz alta lo que los demás pensamos. Paco Cuenca hace exactamente lo que se espera de un buen alcalde: comprender qué necesita la ciudad y defenderlo por encima de cualquier otro interés", ha detallado Hervás.





El dirigente socialista ha recalcado que desde la llegada de Paco Cuenca a la alcaldía, "esta ciudad afronta sus problemas comunes y sus proyectos de futuro desde la unidad. El llamado 'Pacto por Granada' no es únicamente un conjunto de instituciones y agentes sociales sino una forma de hacer las cosas, una estrategia basada en la convicción de que el futuro de Granada se defiende mejor con una sola voz. Precisamente por eso, resulta lamentable que el PP de Granada haya sido el único que haya cuestionado esa unidad con sus constantes salidas de tono de los últimos días".