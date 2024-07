El PSOE denuncia la incapacidad de Junta y ayuntamiento para ejecutar los fondos para Congresos

El exalcalde y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha denunciado hoy la falta de empuje de los gobiernos de Carazo y Moreno Bonilla para poner en marcha los proyectos de mejora del Palacio de Congresos con cargo a los Fondos Next Generation comprometidos para la celebración de los Goya 2025, el próximo 9 de febrero, que entre otros asuntos preveían la sustitución de las butacas y la ampliación del aforo actual.

Cuenca ha recordado que los 8 millones de euros en fondos europeos para la mejora del palacio se adjudicaron en noviembre de 2022 y, “dos años después, el Consorcio ha sido incapaz de poner en marcha ninguno de los proyectos o iniciar las obras, en un ejemplo más de la incapacidad del PP y del gobierno Bonilla quien tiene hasta diciembre para adjudicar el 80% de los proyectos vinculados a estos fondos”.

Para el exalcalde, “es lamentable la falta de implicación del gobierno Andaluz con Granada”, al tiempo que ha señalado que “la gestión de los Next por parte del gobierno de Moreno Bonilla está resultando un fiasco. Es injustificable lo que están haciendo. Son incapaces de tramitar los proyectos y se retrasan, y en otros casos están renunciando a ellos y devolviendo el dinero”.

El exalcalde ha recordado que el Consorcio que gestiona del Palacio de Congresos de Granada tiene aprobada una inversión de 8 millones de fondos Next Generation para la modernización del recinto, cuyo plazo de ejecución termina en mayo de 2026, “entre otros proyectos dejamos sobre la mesa la renovación de las butacas del recinto. Dicha inversión, sin embargo, debería ejecutarse antes de la gala de los premios Goya, el 8 de febrero de 2025, según el compromiso alcanzado con la academia del cine, y todo apunta a que va a ser complicado porque 14 meses después de la llegada de Carazo no se ha iniciado ni un solo proyecto vinculado a estos 8 millones”.

“Esta situación hace peligrar el compromiso de renovar las butacas del palacio con motivo de la entrega de los premios, una circunstancia que solo puede achacarse al silencio sumiso de Carazo frente a la Junta de Andalucía”, ha denunciado al tiempo que ha reclamado a Moreno Bonilla que ponga, “al menos, el mismo interés que puso en la celebración de los premios Grammy latinos en Sevilla y tome cualquier medida necesaria para que las butacas estén completamente renovadas antes del próximo 8 de febrero”.

En este sentido, el socialista ha reiterado que al menos el 80% de los contratos vinculados a los fondos europeos invertidos en el palacio deben estar adjudicados antes de diciembre de 2024, “por lo que urgimos a Junta y Ayuntamiento a trabajar de cara a que no se produzcan situaciones como las del Palacio de Deportes, donde el inicio de las obras, también financiadas con fondos europeos, se ha retrasado notablemente por la falta de empuje del goberno de Carazo”.

Para concluir, el exalcalde ha mostrado su malestar “por el confor-mismo de Carazo, a la que parece que Granada no le duele. Han pasado 14 meses desde que llegó a la alcaldía y no ha conseguido ni un gran evento para Granada que genere prestigio y economía. De los Goya, que costaron mucho que nos los concedieran, tras meses de trabajo para elaborar un proyecto sólido y competitivo, solo la hemos oído por parte del PP lamentos y quejas, en vez de reconocer que son una gran oportunidad para nuestra ciudad. Todos excusas y acusaciones en vez de reconocer que gracias a la gestión socialista Granada será la capital del cine español el próximo 8 de febrero a pesar de todas las trabas que se empeñan en poner en el camino para ocultar una gestión que tanto bien ha hecho a nuestra ciudad”.

Para concluir, Cuenca ha recordado que “fue la propia Carazo quien boicoteó los acuerdos de reforma del palacio durante los 5 meses previos a las elecciones municipales de 2023, cuando todavía era Consejera de Fomento porque no convenía que se viera todo lo bueno que estábamos haciendo para Granada. Mi alcaldía fue molesta porque no me callaba ni ante la Junta, ni ante el gobierno de España. Hoy 14 meses después esa falta de empuje en el Consejo Rector del Palacio de Congresos del que ahora es presidenta la señora Carazo es manifiesta, palpable, condenable e injustificable, con una alcaldesa sumisa al gobierno de la Junta y ante los agravios que nos hacen frente a otras capitales como Sevilla o Málaga”.