Procesada la exdirectora de Cetursa en la causa sobre presuntas irregularidades en sus sueldos

El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha procesado a la exconsejera delegada de Cetursa, la socialista María José López, y el exdirector de finanzas en el periodo 2010-2017 en la causa abierta sobre presuntas irregularidades en la percepción de cantidades indebidas en sus nóminas a cargo de fondos públicos durante su etapa de gestión en la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada.





La causa se abrió en torno a 2019 a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra ambos y, una vez finalizada la instrucción, que ha estado pendiente en los últimos meses de varias periciales, el Juzgado ha dictado auto de procedimiento abreviado contra ellos por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.





María José López declaró ante el juzgado a finales de febrero de 2020 y, en declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados, defendió su gestión al frente de la empresa pública de Sierra Nevada. Señaló que no hay cantidades que se hayan "cobrado de ninguna manera irregular", y que las que hayan dado pie a la investigación "seguro" que tienen "una explicación", y "una causa", partiendo de la "base legal" de una empresa pública, en que "no se pueden cobrar cosas" que no estén "perfectamente" fundamentadas.





Hizo además hincapié en que las cuentas de Cetursa, que tuvo "superávit" desde 2014 hasta el final de su etapa como directora, estaban auditadas externamente, además de por la Intervención.





La investigación judicial deriva de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada contra estos dos exaltos cargos de la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. La apertura de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal comenzó el 23 de noviembre de 2018 con el informe remitido a la Fiscalía por la Consejería de Turismo y Deportes a partir de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.





El informe, presentado por la Consejería de Turismo y Deporte, indicaba que el director de organización y finanzas de Cetursa habría cobrado complementos por la antigüedad sin tener derecho a ello, entre los años 2012 y 2017, según informó en su día la Fiscalía Superior de Andalucía en un comunicado remitido a los medios.





Posteriormente, en el curso de las diligencias de investigación la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía --Consejería a la que había quedado adscrita Cetursa-- presentó otra denuncia en la Fiscalía, en el mes de abril, por hechos similares que los relacionan con una adenda del contrato de la exconsejera de delegada, fechado el 1 de noviembre de 2010.





La Fiscalía pedía, entre otras cuestiones, que se investigaran las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017 y que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las Leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros.





En diciembre de 2015, la exconsejera de delegada de Cetursa, María José López, reestructuró el organigrama directivo de la empresa pública y ordenó el cese de los directores de área y creó de forma paralela jefaturas de área con las mismas funciones y con los mismos responsables acogidos al convenio de Cetursa. La Fiscalía solicitó al Juzgado que investigara esta decisión por entender que "podría no deberse a una mejora de gestión empresarial sino la de eludir los límites que fijaban las Leyes presupuestarias".