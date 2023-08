El privilegio de un compositor interpretando su propia música en el concierto de José Luis Merlín

Uno de los mayores privilegios de cualquier aficionado a la música es poder escuchar una obra según la interpretación de su propio autor. Si además el protagonista es uno de los compositores de mayor éxito en la escritura para guitarra de los últimos tiempos, la excepcionalidad de la circunstancia es todavía mayor. Esto sucedió en el concierto que ofreció José Luis Merlín en el Festival de la Guitarra de Granada-Antonio Marín en el que el argentino participó en el ciclo dedicado a grandes solistas que este año se celebra en la Casa de los Pisa.

Un catálogo biográfico

El catálogo de los compositore suele estar ligado a su biografía. Es el caso de Merlín que quiso comenzar evocando a un amigo fallecido en un accidente de paracaidismo con una obra que recogía no solo la tragedia, sino también momentos felices de su convivencia. El guitarrista ponía su sello particular, cuando algunos fragmentos los acababa de forma casi súbita e iba demostrando que su contemporaneidad no le distancia de los gustos del público, a lo que contribuían algunos pasajes donde el folklore de su país dejaba un claro signo. Así se iban disfrutando de melodías reconocibles y ritmos atractivos, sin por ello abandonar el contexto temporal en la que se habían redactado las obras. Y todo con sus genuinas versiones, tal y como el autor las concibe.

La personalidad de Merlín se iba desgranando mostrando su gusto especial para mezclar sus conocimientos de guitarra clásica con el folklore. Su interpretación fue capaz de captar la sentimentalidad del amor en sus Cinco canciones, la evocación de paisaje en Iguazú o el atractivo inconfundible de la Catedral de los pájaros, una de sus obras más populares.

Dúo con violín

Para la última obra del programa, que era la que daba título al concierto, Suite en el recuerdo, quiso ofrecer una versión inédita, en la que se hace acompañar por un violín. El encargado de tomar el arco fue su hijo, David Merlín que se acreditó coomo un extraordinario instrumentista. Fue el punto final adecuado por el ritmo con el que transcurre la obra, la muestra de virtuosismo que precisa y la conexión con el público que si bien había mostrado su satisfacción con cuanto escuchaba, con prolongadas ovaciones, llegado este momento vibró de una manera especial.