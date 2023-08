El primor de la guitarra flamenca con Álvaro Mora en la Peña de la Platería

Cada artista debe de desarrollar su personalidad para alcanzar lograr la madurez. Álvaro Mora la ha conseguido basando su toque en el primor con el que ejecuta la guitarra y en la mezcla entre sus propias creaciones y las referencias a los maestros que han contribuido a colocar el instrumento en la cima del flamenco, siendo su interpretación como solista, una de las tres piedras angulares del género. Durante el Festival de la Guitarra de Granada-Antonio Marín se ha presentado en la Peña de la Platería y estuvo precedido de una presentación a cargo de Juan José Acosta, Vocal Artístico de la institución, quien agradeció al festival el desarrollar parte de su programación en los jardines del monumental carmen de la institución.

Un repertorio entre el pasado y el presente

El toque de Mora es sutil, un sonido sensible, donde priman los matices. Comenzó con unas tarantas que creó el año pasado, para el repertorio con las que obotuvo el Bordón Minero en el Festival de La Unión y a las que tituló Vinagre, en alusión a un restaurante donde se sintió magníficamente acogido en esta localidad murciana. No quiso abandonar el repertorio que le llevó al éxito en La Unión y ejecutó una soleá a la que dio el nombre de Raíces y que fue escrita durante el confinamiento, después de estudiar las mejores grabaciones de este palo. También quiso rendir homenaje a Sabikas recreado una de sus farrucas e igualmente tuvo recuerdos para otros maestros como Niño Ricardo o Manolo de Huelva. Gran parte del recital se hizo acompañar por el percusionista Raúl Domínguez que ofreció variados lucidos efectos, siempre a compás. Las bulerías no las dejó para el final y las ejecutó antes de una zambra que enlazó con un tanguillo gaditano, rematando por granainas.

Álvaro Mora se dibuja ya como un artista consumado, un estudioso de la guitarra flamenca. Su toque personal y sus premios le han abierto las puertas de las principales citas de la guitarra flamenca, como ha sucedido en el Festival de la Guitarra de Granada. Por su juventud, todavía tiene bastante que decir y a tenor de lo ofrecido en la Peña de la Platería, habrá que estar atentos a lo que continúe comunicando con su música.