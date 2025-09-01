Nueva muerte en la zona norte de Granada

Agentes la Policía Nacional investigan el presunto homicidio de un varón de 45 años, el cual falleció en la vía pública mientras conducía un ciclomotor. Los hechos tuvieron lugar cerca de las once de la pasada noche, momento en el que la víctima accedió al interior de un domicilio ubicado en el distrito Norte de Granada, del cual salió huyendo para subirse a una motocicleta de la que cayó tras circular unos pocos metros sobre la misma. En relación con estos hechos hay un detenido de 26 años, morador de la vivienda en cuestión. Tanto el fallecido como la víctima tenían antecedentes policiales por delitos contra la salud pública y ambos presentaban heridas por arma blanca. Se desconocen las causas reales del fallecimiento de la víctima hasta que no se obtengan los resultados de la autopsia. Por otra parte, el detenido permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial y la investigación sigue su curso.