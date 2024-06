Un mito hace suyo el Palacio de Carlos V: Jordi Savall

Al término del concierto de Jordi Savall, en el marco del Festival de Música y Danza de Granada, mi compañero de asiento, el folclorista Juan Bedmar, decía en alta voz: ¡Viva la música!. No era un comentario exagerado y tampoco gratuito. Bedmar me comentó que en ese mismo escenario, el Palacio de Carlos V, había visto actuar muchos de los grandes de la historia, entre ellos el célebre Herbert Von Karajan. Su opinión tenia el mérito de un histórico del festival granadino.

Ovación para Jordi Savall

Cuando Jordi Savall aparecía en el patio del palacio imperial para iniciar su actuación, desprendía ese singular magnetismo que solo algunos mitos consiguen ofrecer. El público le tributó un merecido homenaje en forma de aplauso. Se mostraba ayudándose de un bastón, pero con la misma elegancia que siempre ha exhibido. Sobre las tablas le esperaba una de sus orquestas, Le Concert des Nations. La mayoría de los músicos actuaron en pie. Solo los que precisaban sentarse para realizar su labor, adoptaron esta posición. El programa reunía a los que probablemente sean los compositores más populares del barroco: Vivaldi y Bach.

La belleza y la dificultad de la música antigua

La ejecución de la llamada música antigua no es sencilla. En el Concierto para cuatro violines, violonchelo obligado y cuerdas RV 580 de Vivaldi se puso de manifiesto. Ajustar todos los elementos buscando la estética barroca, no es nada sencillo. Después, llegó el Concierto para clavicémbalo y cuerdas nº1 BWV 1052 de Bach. Fue un ejemplo de virtuosismo, especialmente por el clavecinista, Luca Guglielmi. El instrumento utilizado fue de la colección que Rafael Puyana donó al Archivo Manuel de Falla. Siempre debemos recordar la generosidad del colombiano y sentirnos orgullosos de este extraordinario patrimonio, así como de la enorme fortuna que supone el mencionado archivo tenga su sede en Granada. Tal vez la intervención del solista hubieran lucido más, en el caso de no presentar al clave envuelto entre el resto de los instrumentos. Con otra ubicación se hubiera escuchado mejor.

Para concluir el concierto, que se desarrolló sin intermedio, se interpreto la Suite nº 2 para flauta travesera y cuerda de Bach. La flauta travesera de madera, del mas puro estilo barroco, fue interpretada por Charles Zebley. La naturaleza del instrumento, hacia que por momentos quedara diluido entre el volumen del resto de los músicos. La rigurosas interpretaciones historicista tienen a veces estas características. Probablemente en una salón de la época en que se concibió la obra, el resultado hubiera sido otro, pero en esta ocasión, un espacio de las dimensiones del patio del Palacio de Carlos V, hacía que por momentos el virtuosismo del intérprete pasara un tanto desapercibido. A favor de todo esto, está la oportunidad de oír a Bach de forma muy cercana a como él concibió su partitura.

Los bises corroboran el éxito entre el público

Los bises ya desataron el delirio entre el público. Primero una danza recreada por Jordi Savall, desde una creación de la Francia de Luis XIV, en la que se lució con la guitarra barroca Josep María Marti y después se repitió la célebre Badinerie de la mencionada suite de Bach.

Un fin de semana repleto de buena y variada música y danza en Granada

Este concierto fue el epígono a un fin de semana en el que Granada ha estado en la cima musical. En pocas ciudades del mundo se celebran espectáculos tan variados y de tanto nivel. Tuvimos al director de la Filarmónica del Berlin, Kirill Petrenko, con la Joven Orquesta Gustav Mahler, el Ballet Nacional de España, en un gala presidida por la reina Doña Sofía y este concierto de Jordi Savall, en el marco de la programación del festival -concretamente en el ciclo previo a su programación continuada, que se iniciará el proximo sábado-, y actuaciones de la música popular urbana como los conciertos de Saiko y el que conmemoraba el 80 cumpleaños de Miguel Ríos. Todos, además, completaron sus aforos. Tal vez no se exagerado afirmar que Granada ha sido, durante estas jornadas, el epicentro de la música occidental en sus diferentes expresiones.





