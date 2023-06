Marifrán Carazo, elegida la primera alcaldesa de la capital granadina

Marifrán Carazo (PP) ha asegurado este sábado, durante la proclamación como primera alcaldesa de Granada, que asume la "abrumadora confianza" que le han otorgado los ciudadanos "con lealtad, compromiso y exigencia", para lograr una ciudad "líder, fuerte, que no se conforma y sin complejos", que contribuya además a la transformación que ya protagoniza Andalucía.



Durante su intervención esta tarde en el pleno de constitución de la nueva corporación municipal, en la que el PP tiene mayoría absoluta y a la que ha asistido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho que esta capital andaluza no merece "disputas estériles ni tampoco medias verdades", sino que necesita "certezas, acierto y liderazgo" para reclamar sus "justas reivindicaciones".



"Ha llegado el momento de recuperar el tiempo perdido, de hacer que Granada despegue", ha indicado Carazo, que ha hecho especial mención a la importancia histórica, cultural y patrimonial de la ciudad que acoge a la Alhambra, y ha defendido la necesidad de que esté "debidamente comunicada".



Carazo, que dejó hace varios meses la Consejería de Fomento para regresar a la política municipal como apuesta personal de Juanma Moreno, ha afirmado que este sábado "se abre un nuevo tiempo para Granada", en el que responderá "con entrega, trabajo diario, riguroso y también con diálogo" desde el primer minuto para defender, "donde sea y ante quien sea", a la ciudad "por encima de ideologías" y que ocupe "el lugar que le corresponde".



Por su parte, el alcalde saliente, el socialista Francisco Cuenca, ha pedido al nuevo equipo de gobierno del PP que no use la mayoría absoluta lograda como un "rodillo espinoso" por sus efectos "negativos", y lo ha animado a que siga apostando por las alianzas.



"No caigan en la bronca. No usen Granada para confrontar con gobiernos de diferente signo político", ha indicado Cuenca, que ha ofrecido su "experiencia y rodaje" y ha destacado proyectos relanzados durante su etapa como regidor como ADIA Lab, el acelerador de partículas, y otras cosas por llegar como las próximas citas europeas o la celebración de la gala de los Goya.



Por su parte, la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha señalado en su intervención que la mayoría absoluta lograda por el PP va acompañada de la responsabilidad de saber gestionarla, por lo que ha pedido a Carazo que lo haga "desde el diálogo y la humildad", de forma que pueda "desterrar de verdad" las políticas de izquierdas, los gastos "superfluos" y el "despilfarro ideológico".



Tras las elecciones locales del pasado 28 de mayo, Carazo llega a la alcaldía con el respaldo de los 15 representantes del PP, que suman la mayoría absoluta del total de 27 ediles de la corporación, en la que el PSOE se mantiene con 10 y Vox con 2, y en la que quedan fuera tanto Ciudadanos como las coaliciones de izquierda.



Con la llegada de Carazo con mayoría absoluta al Ayuntamiento, Granada deja atrás un pasado mandato convulso y atípico después de que el pacto de gobierno entre PP y Cs con el que se inició saltara por los aires a los dos años de iniciarse por la negativa de Ciudadanos a ceder el bastón de mando al Partido Popular en virtud del acuerdo verbal al que, según el grupo municipal del PP, habían llegado para repartirse la alcaldía.



Además, el PP recupera una mayoría absoluta que mantuvo durante 13 años con José Torres Hurtado -quien ha asistido al pleno de este sábado- y que acabó en mayo de 2016 con su detención por la operación "Nazarí" contra una trama de presunta corrupción urbanística.



Esa salida precipitada de Torres Hurtado convirtió al socialista Francisco Cuenca en alcalde, puesto que ha ocupado durante cinco años de manera intermitente.