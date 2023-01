Madrid está cada día más lejos de Granada en AVE

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha salido en defensa de los intereses de todos los granadinos, al denunciar un nuevo agravio del PSOE hacia la ciudad y la provincia, producido por el incremento de 10 minutos en la duración del trayecto del AVE Granada-Madrid, que ya llega así hasta las tres horas y media, lo que ha calificado como “otro ejemplo más de maltrato de Pedro Sánchez a Granada”.





Jorge Saavedra ha recordado que “desde el Partido Popular venimos reclamando un aumento de conexiones desde hace muchos meses, pero no solo no nos escuchan y no ponen más frecuencias, sino que las pocas y ridículas que ya hay pierden competitividad”. Saavedra ha comparado que “se tarda menos en llegar a Madrid en coche que en AVE y esto no puede ser”.





En este sentido, el secretario general popular ha lamentado que “con el PSOE de Cuenca y de Sánchez solo tenemos buenas palabras, muchas fotos y titulares, pero ningún avance” y ha añadido que “Cuenca es cómplice, puesto que consiente que se cometan en Granada todos los desmanes que los





socialistas de Madrid quieren, con su presidente Pedro Sánchez a la cabeza, y carece de capacidad de gestión y de peso político para intentar pelear por un ferrocarril de calidad para Granada, igual que no ha sido capaz de traer la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) hasta la ciudad”.





Así, Jorge Saavedra ha exigido al PSOE de Cuenca y Sánchez “más conexiones de AVE, que se acorten los tiempos del trayecto y que dejen de maltratar Granada de una vez por todas, que sufre una y otra vez el abandono de PSOE”.