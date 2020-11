Los hosteleros de Granada suplican que se reabran sus negocios en una nueva concentración

La Federación de Empresas de Turismo y Hostelería de Granada ha suplicado a la Junta que suavice las restricciones impuestas a un sector cerrado desde el 10 de noviembre del que viven 15.000 familias y que "agoniza" por la falta de ayudas para afrontar sin actividad impuestos, hipotecas y recibos.

El sector se ha concentrado este viernes junto al Ayuntamiento de Granada, institución que debate en el pleno la declaración de la provincia como zona catastrófica para pedir al Gobierno central ayudas a la hostelería, el comercio y el turismo, sin actividad desde hace casi tres semanas.

Sin ayudas

El presidente de la Federación, Gregorio García, ha explicado que Granada afronta un segundo cierre "a cal y canto" que se suma a la segunda velocidad impuesta para salir de la pandemia, con restricciones que en esta provincia han sido más duras que en el resto de Andalucía.

"No tenemos ayudas de nadie", ha resumido García, que ha pedido realidades a la Junta y al Gobierno central y ha reivindicado otras medidas locales como la bonificación de tasas o impuestos.

"No podemos pagar, no tenemos dinero, y por poco que sea la ayuda que puedan ofrecer, menos es nada", ha añadido el presidente de la Federación, que ha pedido esfuerzos conjuntos sin distinciones políticas porque la pandemia "no tiene ideología".

El sector ha calificado de expropiación el cierre actual de los negocios y ha exigido como respuesta ayudas que permitan pagar al menos parte de los recibos, impuestos y facturas mensuales.

El secretario de la Federación, Antonio García, ha explicado que el sector suplica ayudas porque está al límite y en una situación dramática que supera lo malo de los meses de abril y mayo y de las limitaciones de septiembre y octubre.

Según el sector, el cierre de todos los servicios no esenciales pone en peligro a más de 5.000 negocios y más de 10.000 autónomos y deja sin respuesta ni apoyo a más de 15.000 familias de una provincia que podría perder más de 2.000 millones de euros.

"Suplicamos abrir al menos hasta las seis de la tarde para sobrevivir, solo sobrevivir", ha añadido García, que recuerda que a guías turísticos, hoteles, agencias o baños árabes siguen llegando facturas y cargos como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de hasta 20.000 euros a pagar antes de final de año.

Esperan el mensaje de la Junta

Ha confiado también en que la Junta anuncie esta misma semana una relajación de las restricciones, ha anunciado nuevas concentraciones para la próxima semana y ha recalcado que el sector mantiene la esperanza, aunque agoniza.

Por otra parte, el alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha mostrado su apoyo a los hosteleros y comerciantes concentrados en la Plaza del Carmen y ha reiterado que peleará para que todas las administraciones respondan con ayudas.

"Están concentrados desde el grito desgarrador de personas y familias que no pueden llegar a final de mes, que no tienen para pagar nóminas", ha apuntado Salvador, que ha reiterado su apoyo.