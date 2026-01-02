Lobras es el pueblo más pequeño de Granada

El municipio con menos población de la provincia de Granada vuelve a ser Lobras, en la comarca de la Alpujarra, con 139 vecinos empadronados. Así lo recoge la última revisión del padrón municipal con datos a fecha de 1 de enero de 2025, que se han hecho oficiales este miércoles.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de habitantes de Lobras supone un descenso de diez vecinos respecto a los datos de 2023, si bien ha recuperado cinco en el último año. Le sigue de cerca Juviles, también en la Alpujarra, que cuenta con 140 habitantes, solo uno más que Lobras.

Otros pequeños municipios en el foco

Fuera de la Alpujarra, en los Montes, Gobernador registra una población de 231 vecinos, seis más que el año anterior. En la comarca de Alhama, Agrón se sitúa también entre los municipios con menos población con 247 habitantes, mientras que en la comarca accitana, Polícar registra 252 vecinos y Beas de Guadix cuenta con 318 empadronados.

Granada crece en su conjunto

En términos generales, la provincia de Granada experimenta un crecimiento sostenido desde 2018. Actualmente, cuenta con 942.618 vecinos empadronados, lo que supone 5.483 más que en la revisión de 2024, consolidando una tendencia al alza.

La capital de la provincia también ha ganado población, en concreto 1.258 habitantes en el último año. Con esta subida, la ciudad alcanza los 233.975 empadronados y afianza el aumento de los dos años anteriores.

La cuarta provincia de Andalucía

En el contexto autonómico, Granada es la cuarta provincia en población por detrás de Sevilla, Málaga y Cádiz. La capital granadina ocupa también la cuarta posición entre las capitales andaluzas, superada por Sevilla, Málaga y Córdoba.