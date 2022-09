El límite salarial del Granada es impresionante

El Granada es el equipo que dispone de un mayor límite salarial de Segunda División y la cifra es muy superior a la del segundo club de este ranking. El conjunto de Karanka dispone de 29 millones y tras él se sitúa el Leganés con 19. Luego aparece el Eibar con 13 y le siguen Las Palmas, Málaga y Levante con 11 y Tenerife y Zaragoza con 10. Todas estas cifras las hemos redondeado a la baja. Estos datos suponen aumentar las expectativas de ascenso directo, pese a que el entrenador del Granada subrayara que hay también otras plantillas igual de buenas o mejores en la categoría. Además, el club no ha agotado todavía esta cantidad puesto que se ha guardado alguna cantidad para el mercado invernal.

Próximo rival: Eibar

Este lunes (20 h.) el Granada juega en el Estadio Municipal de Ipurúa ante el Eibar, el equipo más poderoso de los que hasta la fecha ha tenido como rivales en la competición. Será el último partido de la quinta jornada. Las dos plantillas han sido construidas con el objetivo de lograr el ascenso de categoría y ambas llegan a este encuentro tras perder en la última jornada. Los números del Granada son mejores. Ahora mismo está situado en la segunda posición de la tabla, mientras que el Eibar es octavo.

El equipo de Garitano tiene el mismo número de bajas seguras que el Granada y también una duda. En el Eibar son baja Correa y el exgranadinista Vadillo y es duda Venancio. En el Granada son baja Melendo y Soro y es duda Ignasi Miquel. A través de los mensajes subliminales del club, parece que el central puede ser baja definitiva y atendiendo a este mismo tipo de expresión, el entrenador parece que no ha perdido la confianza en la titularidad Quini. Pero recordemos que no hay partes médicos oficiales

Titularidad de Meseguer y Perea

La presencia en el once inicial de Meseguer se puede convertir en la principal novedad de la alineación del Granada. También podría figurar por primera vez en este once Perea, que desplazaría a Uzuni hasta la punta de ataque. Conforme avanza la semana, se va despejando el posible once. Una de las opcionees, a tenor de los últimos datos, podría ser la siguiente: André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio Cabaco, Quini; Meseguer, Bodiger; Perez, Callejon, Puertas y Uzuni.