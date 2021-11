Las canciones que no puedes dejar de escuchar mientras llueve

Son canciones inolvidables que nos llenan de nostalgia en los días de lluvia. Han marcado en el alma monentos inolvidables en los que la lluvia ha sido la protagonista junto a sucesos a veces felices y, otras veces, llenos de tristeza. La lluvia tiene algo mágico ye vocar. Si lo unimos a la música, inundan el alma de sensaciones contradictorias. Hemos hecho una selección de algunas canciones que pueden ayudarnos a mirar estos días con más optimismo. Es cierto que la lluvia es el gran regalo para los agricultores y ganaderos. Y también para todos los que deseamos que la calidad del aire mejore. pero es un incordio para la vida de las ciudades y un elemento muy a tener en cuenta si tienes que emprender un viaje. Que siga lloviendo y que continúe la música

1. Prince. Purple Rain

Nunca tuve intención de causarte ninguna tristeza,

nunca tuve intención de causar ningún daño.

Solo quise una vez verte reír,

solo quiero verte reír bajo la lluvia púrpura.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Solo quiero verte bañandote en la lluvia púrpura.

Nunca quise ser tu amante de los fines de semana,

solo quería ser algún tipo de amigo.

Cielo, nunca pude robarte de los brazos de otro,

es una pena que nuestra amistad tuviese que acabar.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Solo quiero verte debajo de la lluvia púrpura.

Cariño, lo sé, lo sé,

sé que los tiempos están cambiando,

es hora de que todos

nos estiremos para alcanzar algo nuevo.

Eso también te incluye a ti.

Dices que quieres a un líder,

pero parece que no puedes decidirte.

Creo que es mejor que cierres (los ojos)

y me dejes guiarte hacia la lluvia púrpura.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Si sabéis de lo que estoy cantando aquí arriba,

vamos, alzad la mano.

Lluvia púrpura, lluvia púrpura.

Solo quiero verte, solo quiero verte

bajo la lluvia púrpura.





2. The Beatles - Rain

Si llega la lluvia, ellos corren y ocultan sus cabezas,

lo mismo podrían estar muertos.

Si llega la lluvia, si llega la lluvia.

Cuando el sol brilla, ellos se ponen a la sombra

-cuando el sol brilla-

y beben su limonada a sorbos

-cuando el sol brilla-.

Cuando el sol brilla, cuando el sol brilla.

Lluvia, no me importa.

Brilla el sol, el clima está bien.

Puedo mostrarte que cuando empieza a llover

-cuando cae la lluvia-

todo es lo mismo

-cuando cae la lluvia-.

Puedo mostrártelo, puedo mostrártelo.

Lluvia, no me importa.

Brilla el sol, el clima está bien.

¿Puede oírme?

Que cuando llueve y brilla el sol

-cuando llueve y brilla el sol-.

¿Es solo un estado de ánimo?

-Cuando llueve y brilla el sol-

¿Puedes oírme, puedes oírme?

Sazebac sus natluco y nerroc solle, aivull al agell is

(si llega la lluvia, ellos corren y ocultan sus cabezas, al revés)

-Lluvia-

-Lluvia-





3. Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Here Comes The Rain Again

Aquí viene la lluvia otra vez

Caer sobre mi cabeza como un recuerdo

Caer sobre mi cabeza como una nueva emoción

Quiero caminar al aire libre

Quiero hablar como lo hacen los amantes

Quiero sumergirme en tu océano

¿Está lloviendo contigo?

Así que, bebé, háblame

Como hacen los amantes

Camina conmigo

Como hacen los amantes <br > Háblame, como hacen los amantes

Aquí viene la lluvia otra vez

Lloviendo en mi cabeza como una tragedia

Desgarrándome como una nueva emoción

Quiero respirar en el viento abierto

Quiero besarme como lo hacen los amantes

Quiero sumergirme en tu océano

¿Está lloviendo contigo?

Así que bebé háblame

Como los amantes lo hacen <br

Aquí viene de nuevo

Aquí viene la lluvia de nuevo

Cayendo sobre mi cabeza como un recuerdo

Cayendo sobre mi cabeza como una nueva emoción

Aquí va de nuevo

Aquí va de nuevo

Quiero caminar al aire libre

Quiero hablar como hacen los amantes

Quiero sumergirme en tu océano

¿Está lloviendo contigo?

Aquí viene la lluvia otra vez

Cayendo en mi h Ead como un recuerdo

Caer sobre mi cabeza como una nueva emoción

Quiero caminar al aire libre

Quiero hablar como lo hacen los amantes

Quiero sumergirme en tu océano < br> ¿Está lloviendo contigo?

Aquí viene la lluvia otra vez

Cayendo sobre mi cabeza como un recuerdo

Cayendo sobre mi cabeza como una nueva emoción





4. The Rolling Stones - Rain Fall Down

Era un bloque de pisos sucios

La basura estaba en el suelo

Un hedor estaba en mi naque movía las puertas.

Ella me llevó en su habitación

Todo era un tira y afloje

Me arregló con un trago

Y apagó todas las lámparas

Y la lluvia cayó

En el suelo frío y duro

Y el teléfono no paraba de sonar

E hicimos el dulce amor

Siguiendo en esta cuidad gris y extraña

Ellos lo construyeron y lo dejaron caer

Siento como que estamos viviendo en un campo de batalla

Todo el mundo está relajado

Siguiendo en esta cuidad gris y extraña

La pintura se está pelando y el cielo se volvió marrón

Los banqueros son pelotudos, cada noche del jueves

Ellos vomitaron el suelo

Y la lluvia cayó

El frío gris de la ciudad

Y el teléfono no paraba de sonar

E hicimos el dulce amor

Todo el mundo está soñando

Todo el mundo está maquinando

Hasta que la lluvia caiga

Ella me cocinó unos huevos

Luego hizo un poco de té

Me dio un beso en la mejilla

Y me volví en su televisor

Fue toda la basura habitual

Toda la sordidez habitual

Por dos mil libras

Algunos bimbo derramó los frijoles, sí

Y la lluvia cayó

En la fría ciudad gris

Y el teléfono no paraba de sonar

E hicimos el dulce amor

Y la lluvia cayó

E hicimos, e hicimos, e hicimos el amor dulce

Y el teléfono guardado, el teléfono no paraba de sonar ... ¡Sí!

sí

Y el teléfono no paraba de sonar

El teléfono seguía sonando, sí

Y la lluvia ... lluvia ... lluvia ... la lluvia ....

lluvia ... lluvia ... lluvia ...





5. Led Zeppelin - The Song Remains the Same/The Rain Song

Esta es la primavera de mi amor

La segunda estación que he de conocer

Eres la luz que me hace crecer

Tan poco calor que he sentido antes

No es dificil sentirme brillar

Estuve mirando el fuego que lento crecía

Este es el verano de mi sonreir

Huyan de mi! Guardianes de las tinieblas

Háblame sólo con tus ojos

Es a tí, a quien doy esta canción

No es tan difícil de reconocer

Estas cosas resultan claras a todos de vez en cuando

Habla, habla, habla, habla

He sentido el frío de mi invierno

Nunca pense que te irías

Maldije a las tinieblas que cayeron sobre nosotros

Pero yo se que te amo tanto

Oh, pero yo se que te amo tanto

Estas son las estaciones de las emociones

Y como el viendo se elevan y caen

Esta es la maravilla de la devoción

Veo la antorcha que todos debemos sostener

Este es el misterio del cociente

Sobre todos nosotros, un poco de lluvia debe caer





6. Bob Dylan - A Hard Rain's A-Gonna Fall

Oh, ¿dónde has estado, mi hijo de ojos azules?

Oh, ¿dónde has estado, mi querido jovencito?

He tropezado con la ladera de

doce montañas con niebla.

He caminado y me he arrastrado por

seis carreteras retorcidas.

He pisado en el medio de siete bosques tristes.

He estado fuera, delante

de una docena de océanos muertos.

Me he adentrado diez mil millas en

la boca de un cementerio.

Y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte la lluvia que va a caer

Oh, ¿qué viste, mi hijo de ojos azules?

Y, ¿qué viste, mi querido jovencito?

Vi a un bebé recién nacido con

lobos salvajes a su alrededor.

Ví una carretera de diamantes

con nadie sobre ella.

Vi una rama negra con

sangre que seguía goteando.

Vi una habitación llena de hombres con

sus martillos sangrando.

Vi a diez mil parlanchines, en

las lenguas estaban todas las rotaciones.

Vi pistolas y espadas afiladas

en manos de niños pequeños.

Y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte la lluvia que va a caer

Y, ¿qué oíste, mi hijo de ojos azules?

Y, ¿qué oíste, mi querido jovencito?

Oí el sonido de un trueno

que retumbó a modo de advertencia.

Oí el rugido de una ola

que podría anegar el mundo entero.

Oí cien tamborileros

o manos estaban en llamas.

Oí a diez mil personas susurrando

ya nadie escuchando.

Oí a una persona morir de hambre,

oí a mucha gente riéndose.

Oí la canción de un poeta

que murió en la miseria.

Oí el ruido de un payaso

que lloraba en el callejón.

Y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte la lluvia que va a caer

Oh, ¿a quién encontraste, mi hijo de ojos azules?

Y, ¿a quién encontraste, mi querido jovencito?

Encontré a un chico joven

al lado de un pony muerto.

Encontré a un hombre blanco

que paseaba a un perro negro.

Encontré a una mujer joven

cuyo cuerpo estaba ardiendo.

Encontré a una chica joven,

ella me dio un arcoiris.

Encontré a un hombre

que estaba herido de amor.

Encontré a otro hombre

que estaba herido de odio.

Y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte la lluvia que va a caer

Oh, ¿qué harás ahora, mi hijo de ojos azules?

Oh, ¿qué harás ahora, mi querido jovencito?

Voy a volver a salir

antes de que la lluvia empiece a caer.

Me dirigiré a las profundidades del

más oscuro bosque,

donde hay multitud de gente,

y sus manos están vacías.

Donde bolitas de veneno

inundan sus aguas.

Donde el hogar en el valle

se mezcla con la prisión sucia y húmeda.

Y la cara del verdugo

siempre está bien oculta.

Donde el hambre es fea,

donde las almas están olvidadas.

Donde el negro es el color

y cero es el número.

Y se habla, y se respira,

y se refleja desde la montaña,

para que todas las almas puedan verlo.

Entonces permaneceré en el océano

hasta que empiece a hudirme.

Pero sabré bien mi canción,

antes de que empiece a cantarla.

Y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte, y va a ser fuerte,

y va a ser fuerte la lluvia que va a caer





7. Travis - Why Does It Always Rain On Me?

Esta noche no puedo dormir,

todo el mundo dice que todo va bien,

pero yo sigo sin poder cerrar los ojos.

Estoy viendo un túnel al final de todas estas luces.

Días soleados,

¿a dónde habéis ido?

Tengo la sensación más extraña que puedes tener.

¿Por qué siempre llueve sobre mí?

¿Es porque mentí cuando tenía diecisiete años?

¿Por qué siempre llueve sobre mí?

Incluso cuando el sol está brillando,

no puedo evitar los relámpagos.

No me soporto a mí mismo,

me siento suspendido en el aire por un hombre invisible,

vida estática en una estantería cuando

tengo mi mente ocupada en otra cosa.

Días soleados,

¿a dónde habéis ido?

Tengo la sensación más extraña que puedes tener.

¿Por qué siempre llueve sobre mí?

¿Es porque mentí cuando tenía diecisiete años?

¿Por qué siempre llueve sobre mí?

Incluso cuando el sol está brillando,

no puedo evitar los relámpagos.

Oh, ¿a dónde se fueron los cielos azules?

¿Y por qué llueve tanto?

Hace tanto frío,

esta noche no puedo dormir,

todo el mundo dice que todo va bien

pero yo sigo sin poder cerrar los ojos,

estoy viendo un túnel al final de todas estas luces.

Días soleados,

¿a dónde habéis ido?

Tengo la sensación más extraña que puedes tener.

¿Por qué siempre llueve sobre mí?

¿Es porque mentí cuando tenía diecisiete años?

Incluso cuando el sol está brillando,

no puedo evitar los relámpagos.

Oh, ¿a dónde se fueron los cielos azules?

¿Y por qué llueve tanto?

Hace tanto frío.

¿Por qué siempre llueve sobre mí?

¿Por qué siempre llueve sobre ...?





8. Maná - No Ha Parado De Llover

Desde que te perdí

La luz se ha puesto muy mojada

Mirada triste está nublada

Y en mis ojos no ha parado de llover

Sólo ya sin ti

Me tienes como un perro herido

Me tienes como un ave sin su nido

Estoy solo, como arena sin su mar

¿Quién detendrá la lluvia en mí?, oh, no, no

Se me ha inundado el corazón

¿Quién detendrá la lluvia en mí?, oh, mi amor

Sólo tú puedes pararla

Sigue lloviendo

Le sigue lloviendo al corazón

Dime, ¿qué diablos voy a hacer?

Sigue lloviendo

Le sigue lloviendo al corazón, oh, no, no

En mis ojos no ha parado de llover

No te comprendo

No entiendo qué pasó

Si te di todo

Quizá te di de más

Dime qué faltó

Dime qué sobró

Dime qué pasó

Pero dime algo

Pues me estoy muriendo

¿Quién detendrá la lluvia en mí?, oh, no, no

Se me ha inundado el corazón

¿Quién detendrá la lluvia en mí?, oh, mi amor

Sólo tú puedes pararla

Sigue lloviendo

Le sigue lloviendo al corazón

Dime, ¿qué diablos voy a hacer?

Sigue lloviendo

Le sigue lloviendo al corazón, oh, no, no

En mis ojos no ha parado de llover

Sigue lloviendo

Le sigue lloviendo al corazón

Dime, ¿qué diablos voy a hacer?

Le sigue lloviendo

Le sigue lloviendo al corazón, oh, no, no

En mis ojos no ha parado de llover

No para de llover

No ha parado de llover, oh, no, no





9. Juan Luis Guerra - Ojala Que Llueva Cafe

Ojalá que llueva café en el campo

Que caiga un aguacero de yuca y té

Del cielo una jarina de queso blanco

Y al sur una montaña de berro y miel

Oh, oh, oh, oh, oh

Ojalá que llueva café

Ojalá que llueva café en el campo

Peinar un alto cerro 'e trigo y mapuey

Bajar por la colina de arroz graneado

Y continua' el arado con tu querer

Oh, oh, oh, oh, oh

Ojalá el otoño en vez de hojas secas

Vistan mi cosecha de pitisale

Sembra' una llanura de batata y fresas

Ojala que llueva café

Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombe'

Ojalá que llueva café en el campo

Pa' que en Villa Vasquez oigan este canto

Ojalá que llueva café en el campo

Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombe'

Ojalá que llueva café en el campo

Ojalá que llueva café, jeh jeh

Woh, wou, woh oh, ou woh

Ojalá que llueva café en el campo

Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey

Baja' por la colina de arroz graneado

Y continua' el arado con tu querer

Oh, oh, oh, oh, oh

Ojalá el otoño en vez de hojas secas

Vistan mi cosecha 'e pitisale

Sembra' una llanura de batata y fresas

Ojalá que llueva café

Pa' que en el Conuco no se sufra tanto, oh

Ojalá que llueva café en el campo

Pa' que en los montones oigan este canto

Ojalá que llueva café en el campo

Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombe'

Ojalá que llueva café en el campo

Ojalá que llueva café, hmm

Pa' que to' los niños canten en el campo

Ojalá que llueva café en el campo

Pa' que en La Romana oigan este canto

Ojalá que llueva café en el campo

Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombe'

Ojalá que llueva café en el campo

Ojalá que llueva café





10. Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain

Alguien me dijo hace mucho tiempo

Que hay una calma antes de la tormenta

Lo sé, ha estado viniendo por algún tiempo

Entonces dicen que cuando se termine

Lloverá en un día soleado

Lo sé, brillando como agua

Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia?

Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia

Cayendo en un día soleado?

Ayer y algunos días antes

El Sol es frío y la lluvia es fuerte

Lo sé, ha sido así toda mi vida

Hasta la eternidad, será así para siempre

A través del círculo, rápido y lento

Lo sé, eso no puede parar, creo yo

Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia?

Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia

Cayendo en un día soleado?

Sí

Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia?

Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia

Cayendo en un día soleado?





11. Joaquin Sabina - Llueve Sobre Mojado

Hay una lágrima en el fondo del río

De los desesperados

Adán y Eva no se adaptan al frío

Llueve sobre mojado

Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla

Ya no sabe a pecado

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Llueve sobre mojado

Al asesino de la cola del cine

El Padrino Dos le ha decepcionado

Los violadores huyen de los jardines

Llueve sobre mojado

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Sueños equivocados

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Llueve sobre mojado

Y después de llover

Un relámpago va deshaciendo la oscuridad

Con besos, que antes de nacer

Morirán

Ayer Julieta denunciaba a Romeo

Por malos tratos, en el juzgado

Cuando se acuestan la razón y el deseo

Llueve sobre mojado

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Cosas de enamorados

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Llueve sobre mojado

La última guerra fue con mando a distancia

El dormitorio era un vagón de soldados

Por más que llueva y valga la redundancia

Llueve sobre mojado

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Uno y uno son demasiados

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Llueve sobre mojado

Y, al final, sale un sol

Incapaz de curar las heridas de la ciudad

Y se acostumbra el corazón

A olvidar

Dormir contigo es estar solo dos veces

Es la soledad al cuadrado

Todos los sábados son martes y trece

Todo el año llueve sobre mojado

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Cada cual por su lado

Bla, bla, bla, bla, bla... Bla, bla

Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Y colorín colorado

Este cuento se ha terminado





12. Efecto Pasillo - No Importa Que Llueva

No importa que llueva

Si estoy cerca de ti

Narana nanana

Narana nanana

Eh, me paso el día molestándote

Las travesuras que te quiero hacer

Me encanta verte, enfadarte y reírme

Y aunque lo intentes no puedes hoy

Dejarme ni un segundo de querer

Y te mortifica que lo sepa bien

Pero no ves que todo lo que te doy

Es todo lo que sé, es todo lo que soy

Y ahora mira niña, escúchame

No importa que llueva, si estoy cerca de ti

La vida se convierte en juego de niños

Cuando tú estás junto a mí

Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti

Narana-nanana

Eh, no tengo mucho que ofrecerte ves

Un par de canciones pa' cantarte, bien

En mi cartera treinta primaveras de amor

Mis poemas pa' todo el mes

Escucho los latidos de tu corazón

Son pasos que se acercan más y más a mí

El mundo gira como un vals

Y bailo al son de tu vivir

Y ahora mira niña escúchame

No importa que llueva, si estoy cerca de ti

La vida se convierte en juego de niños

Cuando tú estás junto a mí

Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti

Súbete a mi nave

Pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír

No importa que llueva si estoy cerca de ti

Narana-nanana

Te llevaré donde la luz del sol nos mueva

Donde los sueños ahora están por construir

Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas

Si te quedas junto a mí

Narana-nanana

(Si hay nieve o si truena si estoy cerca de ti)

Narana-nanana (¡Eh!)

No importa que llueva si estoy cerca de ti

La vida se convierte en un juego de niños

Cuando tú estás junto a mí

Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti

Súbete a mi nave pongamos rumbo a un mundo

Que te haga sonreír

No importa que llueva si estoy cerca de ti

La vida se convierte en un juego de niños

Cuando tú estás junto a mí

Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti

Narana-nanana

No importa que llueva si estoy cerca de ti

Narana-nanana





13. Raiders on the storm - The Doors

Jinetes en la tormenta

Jinetes en la tormenta

En esta casa nacimos

En este mundo, fuimos arrojados

Como un perro deshuesado; un actor suplente

Jinetes en la tormenta

Hay un asesino en la carretera

Su cerebro se retuerce como una rana

Tómate unas largas vacaciones

Deja que tus hijos jueguen

Si le das un aventón a ese hombre, la hermosa familia morirá

Asesino en la carretera

Sí

Chica, debes amar a tu hombre

Chica, debes amar a tu hombre

Toma su mano

Hazle entender

Que el mundo depende de ti, nuestra vida nunca terminará

Debes amar a tu hombre

Sí

Jinetes en la tormenta

Jinetes en la tormenta

En esta casa nacimos

En este mundo, fuimos arrojados

Como un perro deshuesado; un actor suplente

Jinetes en la tormenta

Jinetes en la tormenta

Jinetes en la tormenta

Jinetes en la tormenta

Jinetes en la tormenta





14. Crying in the rain - A-ha

Nunca te dejaré ver

La manera en que mi roto corazón me está lastimando.

Tengo mi orgullo y sé como esconder

Toda mi tristeza y dolor

Haré mi llanto en la lluvia

Si espero cielos tormentosos

No diferenciarás la lluvia de las lágrimas en mis ojos.

Nunca sabrás que aún te amo tanto

Aunque los dolorespermanecen

Haré mi llanto en la lluvia

Gotas caen del cielo

Nunca podrían llevarse mi lamento

Pero desde que no estamos juntos

Rezo por tiempos tormentosos

Para esconder estas lágrimas que espero jamás veas

Algún día cuando mi duelo esté hecho

Voy a lucir una sonrisa y caminar en el sol

Puedo ser un tonto pero desde entonces, cariño

Nunca me verás lamentar

Haré mi llanto en la lluvia

Pero desde que no estamos juntos

Rezo por tiempos tormentosos

Para esconder estas lágrimas que espero jamás veas

Algún día cuando mi duelo esté hecho

Voy a lucir una sonrisa y caminar en el sol

Puedo ser un tonto pero desde entonces, cariño

Nunca me verás lamentar

Haré mi llanto en la lluvia





15. Singing In The Rain (Gene Kelly)





Estoy cantando bajo la lluvia,

simplemente cantando bajo la lluvia.

Qué sensación tan gloriosa,

soy feliz de nuevo,

me estoy riendo de las nubes,

tan oscuro ahí arriba,

el sol está en mi corazón,

y yo estoy preparado para el amor.

Deja que las nubes de tormenta den caza

a todos los que hay aquí (en el lugar),

venid con la lluvia.

Tengo una sonrisa en mi cara,

bajo por la calle

con un estribillo feliz.

Solo cantando,

cantando bajo la lluvia.

Bailando en la lluvia

soy feliz de nuevo,

estoy cantando y bailando bajo la lluvia.

Estoy bailando y cantando bajo la lluvia

¿Por qué estoy sonriendo,

y por qué canto?

¿Por qué septiembre

parece soleado en primavera?

¿Por qué me levanto

cada mañana y comienzo el día

feliz y con la cabeza en las nubes?

Con alegria en mi corazón,

por qué cada nueva tarea es

insignificante (fácil de hacer).

Porque estoy viviendo

una vida llena de ti