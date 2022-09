Karanka no obtiene el rendimiento esperado de la plantilla más cara de la categoría

La plantilla del Granada es la más cara de la categoría. Sus jugadores se encuentran entre los más valorados de la liga. Sin embargo, el equipo no está rindiendo al nivel que cabría esperar y las miradas están puestas en la labor de Karanka que no está consiguiendo que estos futbolistas ofrezcan su mejor versión. Casos como los de Bodiger o Meseguer son un exponente de lo que decíamos. En el Cartagena y el Mirandés eran jugadores de gran nivel y en el Granada se están diluyendo en la mediocridad. No se trata de un hecho aislado o puntual.

Es cierto que hubo mucha bajas en el último partido, pero al principio de la temporada se hablaba de una plantilla con un notable “fondo de armario”. Pero conforme pasan los partidos las dudas van creciendo y la excusa de ser un equipo en construcción pierde fuerza conforme avanzan las jornadas, pese a lo cual el entrenador indica que están en “el buen camino”.

Huesca

El próximo domingo (18,30) visita el Nuevo Los Cármenes un equipo de la zona media de la tabla, el Huesca, pero la situación anímica no es la idónea. En el anterior encuentro en casa, al Granada le costó un esfuerzo impresionante vencer al último clasificado.

Sin empatar

Un dato curioso del Granada es que después de la disputa de siete jornadas es el único de la competición que no ha sumado un empate. El equipo vive de las rentas de su buen comienzo de liga y se mantiene a tres puntos de la primera plaza.