La Junta impulsa un plan director que definirá las futuras ampliaciones del metro de Granada

La Junta de Andalucía afronta la planificación de la futura red del metro de Granada y sus ampliaciones para los próximos diez años. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por más de medio millón de euros (540.000) el plan director del metropolitano, que determinará no sólo las futuras ampliaciones, sino también las mejoras del servicio de explotación actual.

Las futuras ampliaciones se regirán, por tanto, "bajo criterios estrictamente técnicos", según ha manifestado en una nota de prensa este jueves la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Diaz. "La ampliación del metro es una apuesta estratégica del Gobierno de Juanma Moreno que va mucho más allá de las obras de la prolongación sur", ha añadido para resaltar el papel capital que tendrá este plan director que "dirá hacia dónde deben ir las futuras ampliaciones, con soluciones estudiadas y revisadas con rigor" y "teniendo como punto de partida de todo lo trabajado en los últimos años".

El análisis tendrá en cuenta no sólo la red existente o en construcción, sino también los estudios previos ya realizados en los últimos años para las ampliaciones Centro y Norte y las directrices del Plan Metropolitano de Transportes de Granada. Este documento, aprobado el pasado mayo, plasmaba hasta ocho corredores de altas prestaciones de transporte (Huétor Vega, La Zubia, Jun, Alhendín-Ogíjares, Peligros, Atarfe, Cenes de la Vega y Aeropuerto-Santa Fe) que serán analizados en este plan director.

La elaboración del plan director tendrá una duración estimada de doce meses una vez se formalice el contrato y su objetivo principal es adaptar la extensión de la red del metro de Granada al dinamismo del área metropolitana y que se haga en base a factores técnicos, funcionales, temporales y de rentabilidad social, económica y financiera. El Plan director analizará, en primer lugar, la red de metro en servicio para "verificar su viabilidad y, en caso afirmativo, concretar y cuantificar las mejoras posibles".

Así, elaborará un diagnóstico de la línea, proponiendo las actuaciones necesarias para garantizar el servicio y de mejora de los elementos que componen la red actual y futura del metro de Granada. Un documento que sirva de guía para el funcionamiento y la explotación de la red, con una vigencia de diez años, contemplando y secuenciando las posibles ampliaciones, incluyendo el análisis, la definición, valoración y programación de todas las actuaciones.

El documento incluirá, además del trabajo de modelización ya realizado en el Plan de Transporte Metropolitano, un estudio socioeconómico, funcional y ambiental, analizando la movilidad en el área metropolitana, diagnosticando la situación actual y detectando problemas, necesidades y retos. Para completar el diagnostico, se llevará a cabo un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la movilidad y del sistema de transporte actual en el área metropolitana de Granada.