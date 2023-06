El juez acuerda investigar a Berta Linares y a Antonio García por el secuestro de la concejal de Maracena

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, encargado de la instrucción del caso del secuestro de una concejal del Ayuntamiento de Maracena, ha acordado abrir una pieza separada para investigar la presunta participación en estos hechos de la ex alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y del ex concejal de Urbanismo Antonio García. De esta manera el magistrado da cumplimiento a la decisión adoptada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le instó a proseguir “las diligencias de investigación esenciales no practicadas, precisamente para poder corroborar de forma indiciaria su existencia y alcance delictivo, respecto a Noel López, y, de forma derivada ante este tribunal, de Berta María Linares y Antonio García”.

En aquel auto remitido por el TSJA se consideró que la exposición razonada remitida por el magistrado instructor era“extensa y minuciosa”, pero, subrayó el auto de la Sala Civil y Penal, “nos encontramos en la tesitura de considerarla insuficiente en relación a las diligencias de instrucción practicadas hasta el momento de su remisión, con renuncia a otras claramente necesarias, en relación a los hechos que expone”.

En consecuencia, en un auto fechado el día 26 de junio, el titular del Juzgado número 5 acuerda “la declaración en calidad de investigados” de la ex alcaldesa y del ex concejal de Urbanismo por su presunta participación en la inducción de la detención ilegal de la concejal del Ayuntamiento de Maracena, así como “la práctica de aquellas otras que deriven y se estimen precisas tras dichas declaraciones”. Las fechas para la toma de declaración de los dos investigados se fijarán en los próximos días.

La decisión de abrir la pieza separada deja sin efecto la que tomó el juez instructor en el auto del pasado 14 de junio cuando acordó apartar del caso tanto al diputado aforado, Noel López, como a los dos responsables municipales dado que ya había remitido la causa al alto tribunal andaluz. Si, finalizadas las investigaciones que ahora se van a emprender, el instructor considera que hay elementos indiciarios contra el diputado autonómico tiene la posibilidad de remitir de nuevo otra exposición razonada a la Sala Civil y Penal, que es la única competente en los casos que afectan a las personas que gozan de aforamiento.

Por otro lado, el juez instructor ha acordado librar oficio dirigido al Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para que aclare si el presunto autor del secuestro, Pedro G. R., pudo llevar a cabo un consumo “puntual” de cocaína el día 21 de febrero en que cometió la presunta detención ilegal habida cuenta de que el informe capilar ya elaborado y remitido al Juzgado por este organismo constató que el detenido no era un consumidor habitual de cocaína o de otras sustancias estupefacientes.

En las diligencias penales abiertas a raíz del secuestro de la concejal maracenera permanece en prisión provisional el presunto autor de la detención ilegal, Pedro G. R.