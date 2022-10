Juanma Moreno aboga por el máximo consenso en el debate sobre la tasa turística

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado por que el debate sobre la tasa turística que plantean capitales andaluzas como Granada concite el "máximo consenso" posible, al entender que lo contrario perjudicaría al conjunto de Andalucía.

Éste ha sido uno de los asuntos abordados durante la reunión que ha mantenido esta tarde en San Telmo con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), quien le ha trasladado la posibilidad de abrir una mesa de debate junto al sector turístico para decidir al respecto y diseñar en su caso la mejor fórmula de aplicar esta figura que, ha resaltado el regidor, ya funciona con éxito en "cientos de ciudades de Europa".

Sobre este asunto, Moreno ha incidido en que la postura de la Junta es y ha sido desde el principio la de la "prudencia" y la de que la decisión al respecto esté presidida por un acuerdo social lo más amplio posible.

El presidente dice entender las necesidades de los ayuntamientos, a quienes la "presión turística" genera una serie de gastos para garantizar un servicio de calidad, pero también la posición del sector empresarial, para quien implantar una tasa en la actual situación de incertidumbre económica podría tener costes "en términos reputacionales o de impacto" que, dice, no la harían recomendable.

"La posición de la Junta es de prudencia, en el sentido de que no tenemos una actitud radicalmente en contra, sino que lo que queremos es que si se toma una decisión se haga desde el máximo consenso, porque si no entendemos que no será positiva ni para la ciudadanía ni para el conjunto de Andalucía", ha resumido.

La reunión también ha servido para abordar cuestiones pendientes como el proyecto de Ciudad de la Justicia para una ciudad, Granada, que es capital judicial de Andalucía, ha recordado el alcalde, quien ha pedido a Moreno que estudien varias posibles opciones, tanto de edificios municipales como de la administración autonómica, pero siempre en el entorno del eje judicial de Plaza Nueva y Caleta, donde actualmente se concentra la actividad judicial y donde se ubican las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía Superior andaluza.

Al respecto, el presidente de la Junta ha dicho que sería lo deseable y que lo estudiarán "de manera pormenorizada y con el máximo interés", pero que en cualquier caso, son más partidarios de construir un edificio que de rehabilitarlo: "Si se puede construir en una zona céntrica, lo haremos", ha señalado.

Por otra parte, dada la confluencia de esta capital andaluza con las localidades del cinturón, el alcalde ha trasladado a Moreno la posibilidad de poner en marcha una oficina de gestión metropolitana, que, "respetando las competencias de los ayuntamientos", propicie un ámbito de coordinación y apoyo técnico para la planificación de servicios conjuntos.

Al presidente de la Junta le ha parecido "sumamente interesante" y ha garantizado que estudiarán cómo impulsarla.

Por último, han abordado los continuos cortes de luz en la zona Norte de Granada debido en gran parte a los enganches ilegales por el cultivo de marihuana, un problema que, dice Moreno, existe en las ocho capitales andaluzas y supone "un reto" para las administraciones por su difícil abordaje.

El Consejo de Gobierno andaluz respaldará la candidatura de Granada a ser la sede de IA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía formalizará el respaldo de esta comunidad a la candidatura de Granada para albergar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, según ha señalado el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

Así se lo ha solicitado esta tarde el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), durante la reunión que han mantenido en San Telmo para abordar cuestiones pendientes para esta capital andaluza.

Cuenca ha recordado que Granada, única ciudad andaluza que ha optado desde el principio a albergar la sede de la agencia estatal, ya contaba con el respaldo del Gobierno andaluz, pero ahora le ha pedido "un paso más": el acuerdo del Consejo de Gobierno para adjuntarlo a la candidatura, que se presentará oficialmente el próximo 7 de noviembre.

Tanto el alcalde como Moreno han avalado a Granada como principal aspirante a albergar la sede por la excelencia y trayectoria de su Universidad en todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial, y por el ecosistema con el que cuenta la ciudad para la implantación de empresas especializadas.

"Creo, y lo digo honestamente, que no existe ningún otro espacio en el conjunto del país que reúna todas las características de Granada para ser sede de esta agencia", ha resaltado el presidente de la Junta, que ha trasladado el apoyo "máximo, sin fisuras y entusiasta" del Gobierno andaluz a esta candidatura, que es, ha dicho, "la candidatura de toda Andalucía".