IU y PP arrebatan al PSOE la alcaldía de Pinos Puente con una moción de censura

El Ayuntamiento de Pinos Puente debate este jueves en un pleno extraordinario la moción de censura que desbancará al PSOE de la alcaldía. La iniciativa, registrada el pasado 3 de diciembre ante notario, ha sido impulsada por el grupo municipal de Izquierda Unida, sus socios de gobierno hasta ahora, junto a los concejales de la Unión Independiente del Municipio (Uimpp) y el Partido Popular.

Iván Fernández, nuevo alcalde

El pleno, convocado automáticamente para este jueves a las 12:00 horas, diez días hábiles después de su registro, tiene previsto nombrar como nuevo alcalde al cabeza de lista de IU, Iván Fernández. Hasta ahora, Fernández había sido concejal de Economía en el gobierno de coalición con los socialistas.

La decisión de los dos ediles de IU, sin embargo, no ha contado con el respaldo de la dirección provincial de la coalición, que ha abierto un expediente disciplinario a ambos concejales. Los impulsores de la moción han anunciado que darán las explicaciones sobre el pacto durante el debate plenario.

Una mayoría de siete concejales

La moción de censura prospera gracias a la suma de los siete concejales que la han firmado: los tres ediles independientes de Uimpp, los dos del PP y los dos de IU, alcanzando así la mayoría absoluta. Entre los firmantes se encuentra también la concejala de Igualdad, Margarita Álvarez (IU).

Por su parte, el PSOE, que ganó las elecciones de 2023 con mayoría simple, cuenta con cinco ediles y pasará a la oposición. El concejal de Vox, que completa la corporación local, ya ha anunciado que no apoyará la moción de censura.

La concejala de IU y firmante de la moción, Margarita Álvarez, se enfrenta a una petición de la Fiscalía Provincial de cuatro años de prisión. Se le acusa de un presunto delito de lesiones contra una vecina y otro de obstrucción a la justicia en un proceso que afectaba a un familiar de la edil.