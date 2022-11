El PP insta al Gobierno de Sánchez a “reconocer y rectificar” los agravios por las conexiones del tren

Los diputados nacionales del Partido Popular por Granada, Carlos Rojas y Pablo Hispán, han instado esta mañana al Gobierno de Pedro Sánchez a que “reconozca” los agravios a la provincia en los últimos cinco años en materia ferroviaria, condenándola al aislamiento y a no poder competir en igualdad de oportunidades con otras provincias; con el fin de que “rectifique y dignifique” la preocupante situación en la que se encuentra Granada. Un agravio que vuelve a repetirse, según ha manifestado el popular Carlos Rojas, en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año que vuelven a dejar a la provincia en el furgón de cola. “El Gobierno de Pedro Sánchez está traicionando una vez más a la provincia de Granada en materia ferroviaria”, ha denunciado Rojas.





“No es tarde y aún hay tiempo para dar marcha atrás y corregir esta dejadez”,





con un camino que ha dicho es sencillo y que pasa por revertir estas decisiones que han afectado gravemente a la provincia aceptando las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado. Entre ellas, ha requerido el refuerzo de las frecuencias con paradas de líneas en la ciudad de Loja, con la finalización lo antes posible de la variante; la apuesta por el Tren Granada Motril, que ha recordado cuenta con el aval de estudios realizados por la UGR y el apoyo de toda la sociedad granadina; y el aumento de las frecuencias del AVE. “Es escandaloso que sigamos con el número de frecuencias actual”, por lo que ha requerido el mismo trato para la provincia que sí reciben el resto de provincias españolas.





Especial énfasis ha tenido sobre el Corredor Mediterráneo que ha definido como fundamental para el futuro de Granada ante el déficit histórico en el mapa de las líneas ferroviarias en Andalucía Oriental y que es necesario “remediar” con la finalidad de poder afrontar los próximos años con un sistema de transporte eficiente y sostenible. Ha proseguido asegurando que el actual esquema de la red ferroviaria, que debería de ser similar al de la red de carreteras de alta capacidad conectando de forma directa todas la capitales y principales centros de transporte como los puertos, está incompleto.





Asimismo, ha recordado como Granada y Jaén carecen de conexión ferroviaria directa y como tampoco la tiene aún el puerto de Interés General de Motril y la comarca de la Costa Tropical por lo que ha requerido que el Gobierno realice todas las acciones necesarias ante las instituciones europeas para que la conexión ferroviaria de Motril a Granada sea incluida en la Propuesta de Revisión de la Red Transeuropea de Transporte.





LÍNEA GUADIX-LORCA





Por su parte, el diputado nacional Pablo Hispán ha detallado otras enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario en la que solicitan partidas que contemplen el soterramiento de las vías del AVE a su paso por los barrios de la Chana y la Rosaleda en pro de generar espacios urbanos sostenibles para la calidad de vida de los granadinos y para mejorar el servicio. Hispán además ha





detallado la importancia de apostar por una mayor partida para la línea Guadix Baza Almanzora Lorca que lleva cerrada desde hace más de tres décadas y que ha definido como “básica” para vertebrar un territorio que abarca tres provincias y dos comunidades autónomas con graves carencias socioeconómicas y en infraestructuras y cuya apertura es “viable” atendiendo, ha argumentado, distintos estudios técnicos realizados al que acompaña un “magnífico escenario” que se presenta con los Fondos Europeos para que el tren vuelva al sudeste peninsular y plantar así cara a las consecuencias que estos territorios están pagando por la actual crisis. Hispán ha agregado que “de Sánchez, Granada solo puede esperar estancamiento, parálisis y frustración, eso es lo único que ofrece a los granadinos”, y ha instado al alcalde de Granada y a los diputados del PSOE a “apoyar la enmienda de Partido Popular para soterrar el AVE en Granada”.





Junto a ellos, el concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Granada Luis González ha lamentado las “nefastas consecuencias que está pagando a un alto precio la ciudad” por decisiones políticas del Ejecutivo central que no han hecho más que agravar las posibilidades de avanzar y que están afectando gravemente al desarrollo socioeconómico pese a contar con la mejor oferta turística, cultural y patrimonial. Consecuencias a las que ha sumado el flaco favor que se está haciendo a todos aquellos sectores que dependen directa e indirectamente de nuestro principal motor económico y que siguen viendo como desde el Gobierno en vez de apostar y propiciar inversiones que favorezcan a mejorar la conexión de la ciudad, se ha tomado un rumbo equivocado mermando la capacidad de seguir progresando, así como de crear empleo y riqueza. González ha sentenciado que “Granada merece y necesita crecer, necesita empleo, riqueza y un futuro, liderado por las comunicaciones, porque una ciudad que no crece y no avanza está condenada a su estancamiento y desaparición”.