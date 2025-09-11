Huétor Santillán declara tres días de luto oficial por el crimen de Prado Negro

El Ayuntamiento de Huétor Santillán (Granada) ha declarado tres días de luto oficial por la muerte de un vecino por arma de fuego este pasado miércoles por la tarde, unos hechos por cuya supuesta autoría está detenido desde esta madrugada un convecino de 61 años después de haber retenido en una casa del anejo de Prado Negro a la mujer del primero, la cual ha necesitado de atención hospitalaria tras ser liberada.

En un comunicado distribuido a través de redes sociales, recogido por Europa Press, el Ayuntamiento de Huétor Santillán ha expresado, debido a los hechos acontecidos "y que se han prolongado durante toda la noche hasta las 5,00" horas, su "más sentido pésame" y todo su "apoyo a la familia y allegados" del vecino "víctima del trágico suceso".

"Agradecemos profundamente la labor y la magnífica intervención de la Guardia Civil que han trabajado sin descanso para atender esta situación", han añadido desde el consistorio hueteño.

El arresto del detenido se ha producido en torno a las 4,30 horas de este jueves en Prado Negro, y la mujer del fallecido presentaba tras la liberación un aparente buen estado de salud, según han detallado fuentes del Instituto Armado.

Efectivos de la Guardia Civil han estado mediando durante diversas horas desde el pasado miércoles por la tarde cuando el ahora arrestado se atrincheró con la mujer. En la zona ha trabajado una unidad especializada en este tipo de situaciones de la Benemérita, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, así como patrullas de Seguridad Ciudadana y de Tráfico.

A ellos se sumaron efectivos de Bomberos y Protección Civil el mismo miércoles por la tarde hasta conformar un dispositivo de seguridad compuesto por más de medio centenar de profesionales.

La resolución de Alcaldía de Huétor Santillán para la declaración del luto oficial, que se mantiene hasta este próximo sábado, señala que se lleva a cabo como "testimonio del dolor del pueblo". Ondearán las banderas de todos los edificios municipales a media asta.

El objetivo es "mostrar la condolencia y solidaridad de este Ayuntamiento y de toda la vecindad del municipio", de unos 1.900 habitantes, "a los familiares y amigos del fallecido, especialmente a su esposa e hijos".