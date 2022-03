La Guardia Civil localiza a tres montañeros que se perdieron en Sierra Nevada por culpa de una ventisca

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil de la Comandancia de Granada ha rescatado a tres montañeros, de entre treinta y tres y treinta y cuatro años de edad, que se perdieron en Sierra Nevada por culpa de una ventisca y ha conseguido salvar la vida de uno de ellos al que localizaron con síntomas de hipotermia severa.





Sobre las 21:00 horas del pasado día 25 de marzo la Guardia Civil fue alertada por el guarda del refugio Poqueira que esperaba a siete montañeros que venían desde la central hidroeléctrica de La Cebadilla y sólo habían llegado cuatro. Los otros tres montañeros no habían podido progresar en la parte más alta de la ruta por culpa de la nieve acumulada y de la ventisca.





Inmediatamente dos especialistas del Servicio de Montaña de la Guardia Civil se dirigieron a la zona para prestarles ayuda. Sobre las 2:30 horas del día 26 encontraron al primer montañero refugiado bajo una piedra en un saco de dormir con mucho frío. Éste dice que sus dos compañeros están aún más arriba, por lo que los agentes continúan ascendiendo y quince minutos más tarde consiguen localizar al segundo montañero debajo de otra piedra, rodeado de nieve y con bastante más frío que el anterior. La Guardia Civil después de darle una infusión caliente y ropa de abrigo, continuaron la búsqueda del tercer montañero al que localizaron minutos después en un agujero en la nieve. Este último presentaba graves síntomas de hipotermia: no razonaba bien, se había descalzado y no podía mantenerse en pie. Para poder evacuarlo los agentes lo abrigaron primero y lo introdujeron después en un saco de dormir que luego tuvieron que arrastrar ladera abajo hasta un corral de ganado próximo donde improvisaron un refugio.





En el corral se reunieron los tres montañeros junto con los dos agentes del Servicio de Montaña. Estos les dieron ropa seca, comida y bebidas calientes





hasta que a la mañana siguiente pudieran sacarlos de allí con la ayuda de otros cuatro especialistas del Servicio de Montaña que habían sido movilizados y se desplazaron al lugar ex profeso.





Estos cuatro guardias civiles llevaron más ropa de abrigo, comida y bebidas calientes para los montañeros y los dos primeros agentes. Algo más repuestos comenzaron el descenso a pie hasta la central de La Cebadilla, donde llegaron sobre las 12:45 horas.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El montañero con hipotermia grave fue evacuado hasta un hospital granadino para valorar su estado de salud.





Prevenciones y actuaciones en caso de accidente en montaña





Acaba de caer nieve abundante en Sierra Nevada y eso supone una excusa más para visitar la montaña granadina. Sin embargo, no debemos olvidar que cualquier actividad que realicemos en la montaña no está exenta de riesgo y para evitar accidentes debemos observar una serie de prevenciones.





Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los accidentes se deben a fallos humanos y un porcentaje muy pequeño a hechos fortuitos ajenos a la actuación de la víctima.





Consejos para prevenir accidentes o mitigarlos





• Planifica tu actividad con información adecuada (mapas, libros, reseñas, etc…)





• Procura conocer con antelación el medio en que te vas a mover. Si es la primera vez que lo haces contrata un guía o hazte acompañar por alguien más experto.





• Procura no ir solo a la montaña. El grupo mínimo aconsejable es de tres componentes. En caso de accidente, mientras uno acompaña al accidentado el otro va a buscar ayuda.





• No empieces la actividad tarde y planifica el horario con un margen de seguridad adecuado al más lento del grupo.





• Deja dicho dónde vas y los detalles de tu actividad a alguien cercano.





• Infórmate de la predicción meteorológica.





• Asegúrate de que llevas un equipo adecuado a la actividad que realizas y procura mantenerlo siempre en buenas condiciones.





• No sobrestimes tus posibilidades. Elige una actividad acorde con tu nivel físico y técnico.





• Fedérate en alguno de los clubes de montaña en los que obtendrás conocimientos sobre cómo moverte en el medio y técnicas para aumentar tu seguridad.





• Obtén conocimientos en primeros auxilios.





• Si tu estado anímico no es el más adecuado o no estás predispuesto, no emprendas actividades de cierta complejidad técnica.





• Mantén la preparación física adecuada.





• Incluye siempre en tu equipo una linterna, impermeable, un chaleco reflectante y manta térmica, aunque esté anunciado buen tiempo y no tengas previsto finalizar de noche.





• Lleva teléfono móvil y comprueba que la batería está totalmente cargada antes de iniciar la actividad. Si tienes licencia puedes llevar también una emisora conectada a la red REMER (146,175 Mhzs) en la que funcionan la mayor parte de los refugios de montaña.