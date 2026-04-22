Granada une sus órganos históricos a Europa en un canto por la paz

Este 25 de abril, Granada se sumará a la iniciativa europea ECHO for Peace, un proyecto que conecta a distintas ciudades del continente a través de un gesto simbólico: hacer sonar sus órganos históricos como un mensaje común en favor de la paz, el entendimiento y la cultura compartida. La participación de la ciudad, impulsada por el Ayuntamiento de Granada, consolida su presencia en esta red internacional que vincula patrimonio y música.

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha destacado que "Granada vuelve a situarse en el mapa cultural europeo a través de una propuesta que trasciende lo artístico y se convierte en un acto de compromiso con los valores que definen a Europa". Según Saavedra, formar parte de esta iniciativa junto a ciudades como Bruselas, Lovaina o Cracovia refuerza la proyección exterior de la ciudad de cara al horizonte de 2031.

Hacer sonar estos instrumentos históricos de manera simultánea en distintas ciudades europeas tiene una enorme carga simbólica, ya que convierte la música en un mensaje común de paz y esperanza" Jorge Saavedra Concejal de Cultura

Por su parte, Juan María Pedrero, director artístico de ECHO-Granada, ha señalado que la iniciativa es "una oportunidad única para visibilizar el patrimonio organístico de Granada dentro de un contexto europeo". Además, ha subrayado su valor simbólico: "Hacer sonar estos instrumentos históricos de manera simultánea en distintas ciudades europeas tiene una enorme carga simbólica, ya que convierte la música en un mensaje común de paz y esperanza".

Tres conciertos en enclaves históricos

La programación se desarrollará durante toda la jornada del sábado con tres conciertos de entrada libre hasta completar aforo. El primero será a las 12:30 horas en la Iglesia de Nuestro Salvador, en el Albaicín, con un repertorio de música barroca para órgano y cuerda a cargo de jóvenes intérpretes.

Por la tarde, a las 19:30 horas, el Monasterio de San Jerónimo acogerá un concierto de polifonía coral renacentista a cargo del Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada y la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios. La jornada culminará a las 21:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con un programa centrado en los siglos XIX y XX.