El Granada mantiene el liderato y Uzuni consigue un hat-trick

El Granada está teniendo un comienzo de calendario asequible y lo está aprovechando. En los tres primeros partidos, todo han sido victorias. Además, hay un dato muy alentador: ha mantenido la portería a cero. La última victoria ante el Villarreal B (3-0) ha tenido como protagonista a Uzuni, que ha conseguido un hat-trick, aunque conviene reseñar que los dos últimos tantos los ha conseguido del penalti, pero de esta manera el albanés está obteniendo una confianza extraordinaria. El encuentro ha estado también condicionado por un gol en el primer minuto y por un concurso memorable de Callejón, que dio la asistencia en este tanto y recibió el penalti de que provocó la última pena máxima.

Gol tempranero

No pudo comenzar mejor el encuentro para el equipo de Karanka, con el ya reseñado gol de Uzuni (m. 1) en el que se puso de manifiesto su habilidad rematadora y la inteligencia de Callejón en la asistencia. El técnico había decidido que volviera al once inicial Bodiger, dar la titularidad a Melendo y que el motrileño volviera a ser la principal referencia en ataque. Una internada en el área de Uzuni provocó el primer penalti, tras ser derribado por el guardameta del equipo rival y que el propio jugador se encargó de materializar (m. 12). Despues, el Villarreal subió la intensidad, aunque no fue suficiente para marcar debido al orden y solidez de la defensa rojiblanca. El peligro de los locales llegaba al contragolpe.

Un buen segundo período

En el segundo período dominó el Granada y exhibió su mejor juego. Puertas pudo sentenciar el encuentro, fallando a puerta vacía y enviando el balón a la grada. Los locales mostraban muchísimo peligro, especialmente en el contrataque. Un derribo de Callejón provocó otro penalti, que de nuevo lanzó con éxito Uzuni (m. 82). El marcador y el juego hicieron brotar el entusiasmo en las gradas de forma justificada. El equipo continúa como líder.

Andorra próximo destino

El próximo rival del Granada será otro recién ascendido. Se trata del Andorra, al que se enfrentará en el Estadio Nacional el próximo domingo, 4 de septiembre (14 h.). Cuando se juegue este encuentro el mercado de fichajes se habrá cerrado y la plantilla de Karanka podría haberse reforzado con uno o dos jugadores que culminaran un diseño que está dando unos frutos magníficos.

Ficha técnica

Granada: André Ferreira; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini (Silva, m.78) ; Bodiger (Petrovic, m. 79), Sergio Ruiz (Meseguer, m. 88), Puertas, Uzuni; Melendo (Soro, m. 64); y José Callejón (Rochina, m. 88).

Villarreal B: Iker Álvarez; Migue Leal (Carreira, m. 46), Dela, Abraham, Tasende; Carlo Adrián, Del Moral (Romero, m. 78), Iosifov (Haissem, m. 46), Ontiveros (Arana, m. 46); Diego Collado (Pacheco, m. 71) y Fer Niño.

Goles: 1-0, Uzuni (m.1); 2-0, Uzuni (penalti m. 12); 3-0, Uzuni (penalti m. 82).

Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez, del Comité de Tenerife. Mostró tarjeta amarilla a Yann Bodiger y Miguel Rubio por el Granada a Dela, Tasende por el Villarreal B.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 de Segunda, disputado en el Nuevo Estadio de Los Cármenes con la asistencia 15.471 espectadores. Antes del comienzo del encuentro se guardó un minuto en memoria de Juan Trujillo, joven fallecido en Íllora.