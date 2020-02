El Granada juega ante un equipo casi gemelo

Hasta mañana no se conocerá la lista de jugadores que convoca el Granada para el partido de este domingo en El Sadar frente a Osasuna (12 h.). En esta ocasión Diego Martínez tiene donde elegir. Toda la plantilla se encuentra a su disposición, salvo los lesionados de larga duración y Montoro, cuya recuperación está próxima.

En este caso, además no será necesario efectuar rotaciones, por cuando no hay partido entre semana. Cabe imaginar un once de gala, pero es difícil establecer cuál será dado el buen rendimiento de muchos jugadores.

Un probable equipo titular estaría compuesto por Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, (Martínez, Duarte o Vallejo), (Carlos Neva o Foulquier); Gonalons, Yangel Herrera; Puertas, Machís; Carlos Fernández y Roberto Soldado.

Dos equipos casi paralelos

Osasuna y Granada comparten ser equipos recién ascendidos y estar realizando una meritoria campaña. Diego Martínez y Soldado han militado en el club de Pamplona. Robert Ibañez estuvo en el conjunto rojiblanco y Estupiñán en su filial. Osasuna ha perdido su principal referencia en ataque, Chimy Ávila, protagonista de la primera parte de la Liga, por lesión de larga duración.

El Granada lleva varios meses sin sumar una victoria como visitante. Pese a ello, se encuentra en una posición cómoda de la tabla y cerca de conseguir el objetivo principal de la temporada: la salvación de la categoría. No obstante, El Sadar no será un escenario fácil para romper la estadística, pero el conjunto de Martínez ha demostrado una gran capacidad para competir en cualquier circunstancia.

Recreativo en el Nuevo Los Carmenes

El filial juega el domingo (18 h.), frente a uno de los rivales por la permanecia: Don Benito. Esta vez el escenario será el Nuevo Estadio de Los Cármenes. El equipo de David Tenorio lucha por la salvación.

Vuelta a Andalucía

Este sábado llega a Granada la Vuelta Ciclista a Andalucía. La cuarta etapa discurrirá entre Villanueva Mesia y Granada. La meta se instalará en el Paseo de la Bomba.