Granada estrena su vuelo a Nantes

La nueva conexión aérea entre Granada y Nantes, impulsada por la Diputación de Granada y operada por Volotea, ha comenzado su andadura este lunes. Sin embargo, el viaje inaugural se ha visto alterado por la niebla, que ha obligado al avión a desviarse y aterrizar en Málaga antes de poder llegar a su destino final en el aeródromo granadino.

Críticas a la falta de medios antiniebla

La vicepresidenta primera y diputada de Turismo, Marta Nievas, presente en el vuelo, ha lamentado el incidente y ha reclamado al Gobierno Central que "invierta en mejorar los sistemas antiniebla del aeródromo". Nievas ha subrayado que "de nada sirve impulsar nuevas conexiones y atraer a las aerolíneas si el aeropuerto granadino no está preparado para afrontar situaciones climatológicas adversas como las acontecidas en el día de hoy", un problema que ha calificado de "recurrente".

Una apuesta por la conectividad

A pesar del contratiempo, Nievas ha celebrado la apertura de la ruta como "una magnífica noticia para Granada" y ha destacado el esfuerzo de la Diputación por mejorar la conectividad. "Estas nuevas conexiones aéreas están generando oportunidades turísticas, culturales y económicas", ha afirmado, asegurando que seguirán trabajando para internacionalizar el destino Granada. Esta conexión es el resultado de una acción de comarketing pionera entre la institución provincial y Volotea, con un contrato de tres años para atraer nuevas rutas.

Por su parte, el director de Volotea en Francia, Gilles Gosselin, ha expresado su satisfacción: "estamos encantados de anunciar hoy la inauguración de esta nueva ruta que conecta Nantes con Granada". Gosselin ha recordado que Nantes es la base más importante de la red de Volotea y ha reafirmado el compromiso de la compañía por ampliar su oferta desde la región.

Horarios y frecuencias

La compañía ofrecerá más de 28.000 plazas en esta ruta durante el período 2025-2026, con dos vuelos semanales. Hasta finales de marzo de 2026, los vuelos operarán los lunes y jueves, mientras que a partir de abril de ese año pasarán a los martes y viernes para adaptarse a la temporada alta.