Granada se convierte en el epicentro del talento joven con más de 60 actividades

El Tour del talento aterriza en Granada con más de 60 actividades para impulsar el talento joven, con el arte y la cultura como grandes protagonistas

Granada acogerá del 21 al 30 de abril la cuarta parada del Tour del talento 2026, una iniciativa coorganizada por la Fundación Princesa de Girona, el Ayuntamiento de Granada y Granada Capital Europea de la Cultura 2031. El evento ha sido presentado hoy en Madrid y convertirá la ciudad en un punto de encuentro para el talento joven a través de más de 60 actividades con el arte y la cultura como ejes principales.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha manifestado que es "un honor para Granada acoger el Tour del Talento" en un momento significativo para la ciudad, que trabaja en su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Carazo ha destacado que "la cultura genera nuevas oportunidades y une a las personas".

La cultura genera nuevas oportunidades y une a las personas" Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

Por su parte, Jordi Estruga, director del Tour, ha subrayado que el objetivo es "convertir a la ciudad durante estos días en un gran espacio de encuentro para el talento joven". Estruga ha remarcado el mensaje central del Tour: "todos tenemos talento, solo necesitamos descubrirlo y desarrollarlo".

Todos tenemos talento, solo necesitamos descubrirlo y desarrollarlo" Jordi Estruga Director del Tour

CongresFest y Premio Princesa de Girona Arte

El evento central será el Princesa de Girona CongresFest, que tendrá lugar el miércoles 29 de abril en el Auditorio Manuel de Falla. La jornada incluirá entrevistas, ponencias y actuaciones, y culminará con el anuncio del ganador del Premio Princesa de Girona Arte 2026, dotado con 20.000 euros.

Durante la presentación ya se han dado a conocer los cinco finalistas al galardón: el tenor Xabier Anduaga, la directora Gemma Blasco, la cantante Valeria Castro, el fotógrafo César Dezfuli y el pianista Juan Floristán. Los perfiles combinan creatividad, impacto social y una visión contemporánea del arte.

Foco en la empleabilidad y la cultura

La programación también pone el foco en la empleabilidad con citas como el Foro de Talento del 27 de abril en la Universidad de Granada. Además, se celebrarán Talent Sessions, un Speed Mentoring y la Feria Internacional de Empleo de Granada para conectar a los jóvenes con el mundo laboral.

La agenda cultural será especialmente relevante, con un concierto lírico del Teatro Real, un espectáculo de flamenco en el Sacromonte, un encuentro con poetas europeos en la Feria del Libro y actividades durante La Noche en Blanco. La cultura urbana también tendrá su espacio con exhibiciones de K-Pop.

Ciencia, inspiración y formación

El Tour también ofrecerá actividades de inspiración y ciencia. La iniciativa Princesa de Girona Inspira acercará a los jóvenes las historias de premiados de ediciones anteriores, mientras que el Desgranando Fest y las visitas al CIMCYC y al proyecto IFMIF-DONES buscarán fomentar las vocaciones STEM.

Finalmente, en el marco del evento, se organizará una expedición pedagógica para más de 30 jóvenes docentes de todo el país. La experiencia incluirá una visita al CEE Purísima Concepción, galardonado con el Premio Princesa de Girona Escuela 2023, y talleres de innovación educativa.