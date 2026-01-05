Granada cierra 2025 con 5.209 parados menos

El paro en Granada ha terminado el año 2025 con una cifra de 65.438 desempleados, lo que supone 2.035 personas menos que en noviembre y una reducción de 5.209 parados en comparación con el cierre de 2024. Este descenso se ha visto impulsado principalmente por la campaña de Navidad en el sector servicios, donde el paro ha bajado en 1.567 personas.

A pesar del descenso general, el paro ha subido en el sector de la construcción en 194 personas. En cuanto a la contratación, en diciembre se firmaron 31.863 contratos, de los cuales el 60,81% fueron temporales. A lo largo de todo 2025, solo el 38,04% de los contratos firmados en la provincia han sido de carácter indefinido.

Los retos de 2026

Desde UGT Granada, su secretario general, Luis Miguel Gutiérrez, ha valorado positivamente los datos, destacando que la creación de empleo se mantiene dinámica pese a la estacionalidad. Considera que 2026 va a ser “el momento de seguir mejorando cuestiones pendientes del mercado laboral, para hacerlo más eficiente y justo” y ha subrayado la urgencia de pactar aumentos salariales “que permitan recuperar todo el poder de compra perdido”, ya que los precios han subido un 15,2% desde 2018.

Permitir recuperar todo el poder de compra perdido"

Entre sus reivindicaciones, el sindicato ha insistido en la necesidad de “seguir mejorando el SMI hasta los 1.273 euros” y en la importancia de “incluir cláusulas de revisión salarial” en todos los convenios colectivos, además de atajar el paro de larga duración y la involuntariedad del tiempo parcial, calificada como “una de las principales fuentes de pobreza laboral”.

La reducción de la jornada, una prioridad

Gutiérrez también ha recordado que la reducción de la jornada laboral sin merma salarial “sigue siendo una prioridad pendiente que no se puede seguir posponiendo”. Ha calificado esta reforma como “necesaria para adaptar las relaciones laborales a los nuevos tiempos”, marcados por la digitalización y la transición ecológica, y ha asegurado que UGT seguirá impulsando la implantación de las 37,5 horas semanales en 2026.