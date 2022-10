El Granada se asoma a una peligrosa crisis

Todo comenzó en Andorra, donde se sumó la primera derrota de la temporada. Hasta ese momento las tres primeras victorias de la competición habían enmascarado un equipo construido con talonario, pero que todavía no ofrece el rendimiento que cabría esperar de una inversión de esas características. A partir de ese momento, se han sumado solo cuatro de los quince puntos posibles. El último traspiés ha sido el empate a cero frente al Huesca, donde el dominio de la segunda parte no se ha traducido en ningún tanto. El Granadase asoma a una crisis que alienta las críticas que desde muchos sectores se dirigen hacia el entrenador. Sin embargo, todavía hay tiempo para rectificar una senda peligrosa. La liga es muy larga, pero se van agotando jornadas y el Granada no convence.

Novedades en el once inicial

Karanka planteó una pareja de centrales con Cabaco, que terminó dejando a su equipo con un hombre menos por roja directa, y Víctor Díaz. Desde el principio surgieron los nervios en defensa, pero al final se mantuvo la portería a cero, sobre todo porque el Huesca tampoco se mostró como un equipo con peligro de cara al marco contrario. VolvióUzuni, después de la llamada de su selección, y el albanés esta vez no marcó. Tampoco se le puede exigir que siempre consiga un o varios goles. Se apostó por la titularidad de Rochina y Bryan. Ambos dieron un buen rendimiento, pero terminaron siendo cambiados. Debutó como titular en ligar Raúl Fernández, debido a la lesión de André Ferrerira, que se ha calificado como importante sin especificarse más detalles. Parece que el guardameta vasco puede cubrir con garantías la meta del Granada. El motor del centro del campo sigue sin funcionar, aunque cuando en el segundo período salió Melendo, después de su lesión, tomó un brío más esperanzador.

Falto el gol

El primer período no fue brillante y aparecían demasiados problemas en la zaga. Hubo momentos en los que dominó el Granada, sobre todo en los minutos finales, pero de manera infructuosa. En la continuación se empleó a fondo, dominó el encuentro, pero apenas se disparaban con peligro y así es muy difícil ganar el encuentro. El partido se hacía lento, con faltas constantes por parte del Huesca. La mencionada aparición de Melendo encendió un rayo de luz de cara al futuro. Pero además de tener el balón y dejar la portería a cero, para ganar hace falta marcar goles y esa asignatura se le resistió al Granada.

Próximo partido

Es necesario romper la dinámica que ha tomado el equipo. En la plantilla hay hombres con la calidad suficiente para lograrlo y Karanka se muestra esperanzado en lograrlo. La próxima oportunidad para revertir esta situación será el sábado, 8 de octubre (16,15 h.), cuando el Granada visita el campo de la Ponferradina.

Ficha técnica

Granada 0 Huesca 0

Granada: Raúl, Ricard, Víctor Díaz, Cabaco, Quini, Bodiger, Sergio Ruiz, Bryan(Melendo m. 62), Uzuni (Jorge Molina m. 72), Rochina (Antonio Puertas m. 62) y Callejón (Miguel Rubio m. 92).

Huesca: Andrés, Ratiu, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Florian Miguel (Vilarrasa m. 73), Valentín (Soko m. 62), Sielva (Tomeo m. 46), Timor (Kento m. 62), Mateu, Juan Carlos y Kevin Carlos (Kanté m. 62).

Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comite de Castilla y León). Mostró amarilla a Sergio Ruiz (m. 51) y roja directa a Cabaco (m. 92) del Granada y a Sielva (m. 35), Rubén Pulido (m. 44), Tomeo (m. 54), Timor (m. 60), Jorge Pulido (m. 79) del Huesca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de liga de Segunda División disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 15.182 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los casi 200 fallecidos en la tragedia del partido de fútbol en Java (Indonesia) y la muerte de Juan Manuel Neva, abuelo Carlos Neva, jugador del Granada.