El PP exige a Sánchez que explique cuántas casas cuartel de la Guardia civil cerrarán en Granada

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Senado, la senadora granadina Inmaculada Hernández, ha pedido esta mañana al subdelegado del Gobierno que explique cuáles son los planes del Ministerio de Interior con el futuro de las casas cuartel de la Guardia Civil una vez conocido que el Gobierno va a poner en marcha el cierre de muchos de ellos en toda España, entre ellos en municipios la provincia.

“Hoy pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que informe a los granadinos qué casas cuartel de la provincia van a cerrar y cuáles, ya cerrados con la justificación de una hipotética rehabilitación, no van a volver a abrir sus puertas”. Así lo ha manifestado Hernández en una comparecencia en la que ha estado acompañada de alcaldes, portavoces y concejales “de los municipios en los que las casas cuartel de la Guardia Civil o bien tienen los días contados, o no volverán a abrirse tal y como se les prometió a sus vecinos como es el caso de Murtas”. Entre ellos, ha señalado Iznalloz, Cacín, Gorafe, Castril, Moclín o el de La Herradura, entre otros.

Ante esta situación, ha señalado que la decisión perjudica seriamente a la seguridad de los municipios que se vean afectados por la medida, pasando a un estado de “desprotección extrema”, ya que los cuarteles representan un servicio fundamental para luchar contra la delincuencia y garantizar la protección de los vecinos.

“Llevamos muchos años denunciando la falta de efectivos en los cuarteles de la provincia, sin embargo, el Gobierno tiene otros planes, que no son remediar el problema de la falta de efectivos. El Gobierno quiere dejar sin cuarteles de la Guardia Civil a muchos pueblos de nuestra provincia. Pedro Sánchez no se conforma con retirar a la Policía Nacional y la Guardia Civil de territorios como Cataluña y Navarra cediendo ante los independentistas, sino que ahora ha decidido retirar a la Guardia Civil de muchos municipios de España terminando con el papel vertebrador que en el territorio nacional tiene la Guardia Civil. Sánchez quiere fagocitar y colonizar todas las instituciones, y ahora le ha tocado a la Guardia Civil, y eso, el Partido Popular no lo va a permitir”

INICIATIVA EN LA CÁMARA BAJA

La senadora además ha recordado que el Partido Popular ha pedido la comparecencia del Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, a lo que ha sumado iniciativas parlamentarias como las registradas por la diputada nacional por Granada Lourdes Ramírez, que hoy, junto a Hernández, ha lamentado esta decisión del Gobierno de la que aún quedan muchas dudas por resolver fruto, ha dicho, del oscurantismo con el que trabaja el Gobierno de España y en el que Granada vuelve a perder por lo que ha pedido conocer qué medidas se van a poner en marcha para los municipios afectados.

Ramírez ha dado cuenta además de las reuniones llevadas a cabo por el Grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados con colectivos afectados por esta situación, como la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil, en las que les han trasladado sus miedos e inquietudes ante la situación que se espera tras el anuncio del Ejecutivo central de cerrar casas cuartel.

“Lo que no se puede permitir es que en el año 2000 hubiera 83.644 efectivos y en el 2023 haya 80.248, casi 3.000 efectivos menos. Es absolutamente necesaria una Oferta de Empleo Pública que cubra las necesidades reales y efectivas de los ciudadanos. Faltan efectivos, y el problema se va acentuando año tras año. En el primer trimestre de 2023 se incrementó en un 7,2% la tasa de criminalidad en España, lo que supone un incremento de la inseguridad ciudadana. Se han de activar a los agentes en reserva para que realicen tareas de atención ciudadana, pudiendo así tener más efectivos en la calle”.

Ramírez ha aseverado que “desde el Partido Popular vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para que Granada deje de ser ninguneada por el Ejecutivo central” lamentando la actitud de los diputados nacionales del PSOE que se han convertido en “cómplices de Sánchez con su actitud silente”.

La diputada popular ha indicado que, “las Casas Cuartel necesitan de una inversión seria y real para que sigan siendo una opción de destino de los guardias civiles. El problema es que Pedro Sánchez está ocupado en resolver sus propios problemas con los independentistas, los delincuentes y los prófugos de la justicia, y se desocupa de los problemas de los españoles y de los granadinos. Tenemos a un presidente del Gobierno que no gobierna. Nos encontramos ante el desgobierno de Pedro Sánchez”.

En el mismo sentido, la diputada provincial María Vera, ha lamentado la decisión del Gobierno central que, dentro de su plan de reestructuración, contempla el cierre de varias casas cuartel de la Guardia Civil. “Los cuarteles no solo representan un servicio fundamental para luchar contra la delincuencia, sino que protegen al ciudadano que ahora verá mermado un servicio fundamental”.

Vera además ha contrapuesto el modelo de retirada de servicios del Gobierno de Sánchez con el de la Junta de Andalucía o el de la Diputación Provincial. “Mientras en la Diputación de Granada se trabaja en la lucha contra la despoblación y por llenar de vida nuestros pueblos, el presidente del Gobierno desmantela servicios esenciales en los pueblos de Granada”.

