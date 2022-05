Estos son los caminos que llevan al Granada hacia la permanencia

El Granada puede conseguir la permanencia matemática en la antepenúltima jornada. Para ello le bastaría con ganar al Betis. No será sencillo, puesto que el rival tiene opciones de meterse en Liga de Campeones. Otro posibilidad sería que el Mallorca no ganara su partido frente al Rayo Vallecano. Los madrileños no se juegan prácticamente nada en este partido. Ayer se certificó el descenso del Levante, tras perder (6-0) frente al Real Madrid y perdió el Cádiz en el campo de la Real Sociedad (3-0). Caso de que el Granada no lograra la permanencia matemática en esta jornada habría que esperar a la última, donde continuará dependiendo de sí mismo.

Para este partido Karanka tiene el alta de Petrovic y la baja de Escudero. En el lateral izquierdo la única opción natural es situar a Quini. Son duda, Raba, que tiene pocas opciones de jugar, Montoro y Machís. A esta situación hay que sumar los lesionados de larga duración: Neva, Torrente y Rochina.

Alineación

El probable once de Granada estará compuesto por Maximiano; Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Quini; Petrovic, Milla, Gonalons; Alex Collado, Puertas y Jorge Molina. Existen variantes, como situar a Arias en el lateral derecho, situando en el eje defensivo a Germán y Domingos Duarte. También es posible que en la punta del ataque comience jugando Luis Súarez y el momento de Jorge Molina llegue durante el partido.

Nuevo horario

Se ha pospuesto la hora programada para este frente al Betis, para evitar las altas temperaturas. Finalmente comenzará a las 19,30 h. El Granada estará acompañado por los 575 aficionado que viajan en el grupo organizado por el club, más los que lo hagan de forma particular, a los que habría que unir a los seguidores rojiblancos residentes en Sevilla. Por tanto, en torno a mil aficionados granadinistas estarán en el Benito Villamarín.